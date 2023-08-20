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Diyarbakır'da barış yemeğinde silahlı kavga çıktı: 12 kişi yaralandı!

Diyarbakır'da barış yemeğinde silahlı kavga çıktı: 12 kişi yaralandı!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli ailelerin bir araya geldiği barış yemeğinde çıkan silahlı kavgada, 12 kişi yaralandı.

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Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AA muhabirine, Bismil ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan ailelerin anlaşmazlığın çözümü için düzenlenen barış yemeğinde bir araya geldiklerini söyledi.

Yemekte, aileler arasında çıkan anlaşmazlık sebebiyle silahlı kavga yaşandığını ifade eden Su, "Maalesef 12 vatandaşımız silahla yaralanmıştır. Konuyla ilgili emniyet güçlerimiz gerekli tedbirleri almıştır. Olayla ilgili gerekli tahkikat sürüyor." dedi.

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