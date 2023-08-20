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Mali'de düzenlenen terör saldırısında 21 kişi öldü!

Mali'de düzenlenen terör saldırısında 21 kişi öldü!

Mali'nin iç kesimlerinde düzenlenen terör saldırısında 21 kişi yaşamını yitirdi.

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Yerel basında çıkan haberlere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler, Mopti bölgesindeki Yarou köyüne saldırdı.

Saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi de yaralandı.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

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