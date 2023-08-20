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Gerçek bambaşka çıktı! Ayrıldığı kız arkadaşı görüşmediği için kendini bıçakladı

Gerçek bambaşka çıktı! Ayrıldığı kız arkadaşı görüşmediği için kendini bıçakladı

Samsun'da polis ekiplerine kendisinden sigara isteyen kişi tarafından bıçaklandığını söyleyen bir şahıs kendisinden ayrılan kız arkadaşının görüşmek istememesi üzerini kendini sağ dizinden bıçakladığı ortaya çıktı.

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Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağ dizinden bıçakla yaralı halde Gazi Devlet Hastanesine giden E.M.D.(23) tedavi altına alındı.

Yaralı genç polislere yolda yürürken tanımadığı alkollü bir kişinin sigara istediği vermeyince de kendisini bıçakladığını iddia etti. Polis yaptığı araştırma sonucu E.M.D.'nin yalan konuştuğunu tespit edince, yaralı genç olayı itiraf edip kendi kendini bıçakladığını söyledi.

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