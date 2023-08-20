Kızılcık Şerbeti'nin alevi yeni sezon öncesi isyan etti! İfşa ederim!

Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman sosyal medya hesabından diziden ayrıldığı yönündeki haberlere isyan etti.

Abone ol

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncularından Müjde Uzman'ın yeni sezon öncesi kadrodan ayrıldığı yönündeki haberlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Uzman, paylaşımında yalan haber yapanları ifşa edeceğini belirterek "Madem yalan haber yapmakta ısrarcı olanlar var, ben de ifşa eder kim haberci kim yalancı ortaya dökerim, insanlar bilsin. Buyurun, ikinciye dahil olan bir. Ne denir bunlara bilemedim gerçi şimdi" dedi.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.