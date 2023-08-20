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Uganda Ordusu, 156 çocuk ve kadını ADF isyancılarından kurtardı!

Uganda Ordusu, 156 çocuk ve kadını ADF isyancılarından kurtardı!

Uganda Ordusu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki isyancı Demokratik İttifak Güçleri (ADF) isyancılarından 156 çocuk ve kadını kurtardığını duyurdu.

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Çoğunun sağlık durumu kötü olan çocukların şu anda Uganda ordusunun çeşitli sağlık tesislerinde tıbbi bakım altında olduğu açıklandı.

Shujaa Operasyonu Komutanı Tümgeneral Dick Olum, operasyonların başlamasından bu yana 548 ADF üyesinin öldürüldüğünü, 50'sinin yakalandığını ve 31'inin teslim olduğunu açıklarken, 9500 parçanın üzerinde de çeşitli mühimmatın ele geçirildiğini söyledi. Ayrıca şimdiyi kadar aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 156 kişinin de ADF isyancılarının KDC’deki sığınaklarından kurtarıldığını bildirdi.

Shujaa olarak bilinen operasyon, Kongo ormanlarındaki ADF isyancılarını temizlemek için Uganda Halk Savunma Kuvvetleri (UPDF) ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri (FARDC) tarafından ortaklaşa yürütülüyor.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

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