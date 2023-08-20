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Çankırı'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı!

Çankırı'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı!

Çankırı Çerkeş'te seyir esnasında kontrolden çıkan 3 araç zincirleme kaza yaptı. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralanadı.

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Çerkeş Kızılcahamam kara yolu Karga köyü mevkisinde plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen üç otomobil çarpıştı.

Kazada R.Ç, D.N.Ç, T.T, A.Ö, Ş.T, A.U. ve O.T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan T.T. bölgedeki bir fabrikanın bahçesine iniş yapan ambulans helikopterle Ankara'ya götürüldü.

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