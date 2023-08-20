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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş sahnede döktürdü! Şarkı söyleyip kolbastı oynadı

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş sahnede döktürdü! Şarkı söyleyip kolbastı oynadı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Bolu’da katıldığı ‘Yaz Gençlik Kampı’nda kurtlarını döküp maharetlerini sergiledi. Sahneye çıkıp Ferda Anıl Yarkın’ın ’Sonuna Kadar’ şarkısını seslendiren Hüseyin Baş, gençlerle birlikte kolbastı oynadı.

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Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Bolu’da katıldığı ‘Yaz Gençlik Kampı’nda Ferda Anıl Yarkın’ın ’Sonuna Kadar’ şarkısını seslendirdi. Sosyal Medya hesaplarından yaptığı paylaşım internette hızla yayıldı.

Hüseyin Baş'ın performansı şarkıcı Mustafa Sandal tarafından da “Harika performans! Birlikte söyleyesim geldi” başlığıyla sosyal medya hesabından paylaşıldı.

BTP liderinin Karadeniz müziği eşliğinde gösterdiği kolbastı gösterisi, kampa katılan gençlerden yoğun alkış aldı.

Sağ sol parsellenmiş, babalarının çiftliği gibi

Hüseyin Baş katıldığı kampta “Sağı solu parsellemiş, adeta Türkiye’yi babalarının çiftliği gibi gören insanların hegemonyasından ülkeyi, gençler olarak biz kurtaracağız” dedi.

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