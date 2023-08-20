Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Doktora demir ve kemerle saldıranlardan biri tutuklandı

GAZİANTEP’te özel bir hastanenin acil servisinde görevli bir doktor, çocuğunu getiren bir kişi ile tartıştı. Tartıştığı kişi telefonla akrabalarını hastaneye çağırdı. Onlarca kişi doktoru demir çubuklar ve kemerle dövüp yoğun bakıma soktu. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, saldırganlardan birinin tutuklandığını duyurdu.

Abone ol

Gaziantep'in Şahinbey İlçesinde bulunan Özel Kemal Bayındır Hastanesinde iddiaya göre serum takarken başlayan sözlü kavga yerini kemerli kavgaya bıraktı. Küfürler savuran saldırgan 20 yakınını yanına alarak doktora ve yanında bulunan görevlilere saldırdı.

Doktor yoğun bakımda!

Olayda Acil doktoru Asadullah Beğoglu, Sağlık Gece Müdürü Ahmet Sefa ve güvenlik görevlisi Gökhan Hacı Yunus yaralandı. Yaralanan doktor yoğun bakıma alınırken beraberindeki görevliler hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken acil servis bir süreliğine hasta kabulüne kapatıldı.

Önce kendisi ortalığı karıştırdı

Darp edilen doktor hakkında bilgi veren Gece Müdürü Ahmet Sefa, "Saat gece 11 sıralarında hastanemize başvuran çocuk hasta yüksek ateş şikayetiyle başvurdu. Yüksek ateşten dolayı damar yolu açılamamıştı. Açılamayabilir. Bunun üzerine yakınları sinirlendi, hastane içerisinde arbede çıkardı. Biz bunun üzerine güvenlik arkadaşlarımızla birlikte hasta yakınlarını sakinleştirip dışarıya çıkardık."

Babası telefonla akrabalarını çağırdı

"Hastanın müdahalesini yapmaya devam ediyorduk. O sırada çocuğun babası birkaç kişiyi arayıp yaklaşık 3-4 araba dolusu adam çağırmış. Onunla beraber dışarıya çıktığımızda bize ağır hakaretler, küfürler ederek saldırdılar. Doktorum şu anda yoğun bakımda başında yaklaşık 15 tane dikiş var. Beyin travması şikayetiyle Üniversite hastanesine götürdük. Üniversite hastanesi tekrar yoğun bakım gerektiğinden dolayı sevkine karar verdi. Hayati tehlikesi devam ediyor" dişe konuştu.