Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Doktora demir ve kemerle saldıranlardan biri tutuklandı

GAZİANTEP’te özel bir hastanenin acil servisinde görevli bir doktor, çocuğunu getiren bir kişi ile tartıştı. Tartıştığı kişi telefonla akrabalarını hastaneye çağırdı. Onlarca kişi doktoru demir çubuklar ve kemerle dövüp yoğun bakıma soktu. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, saldırganlardan birinin tutuklandığını duyurdu.Abone ol
Gaziantep'in Şahinbey İlçesinde bulunan Özel Kemal Bayındır Hastanesinde iddiaya göre serum takarken başlayan sözlü kavga yerini kemerli kavgaya bıraktı. Küfürler savuran saldırgan 20 yakınını yanına alarak doktora ve yanında bulunan görevlilere saldırdı.
Doktor yoğun bakımda!
Olayda Acil doktoru Asadullah Beğoglu, Sağlık Gece Müdürü Ahmet Sefa ve güvenlik görevlisi Gökhan Hacı Yunus yaralandı. Yaralanan doktor yoğun bakıma alınırken beraberindeki görevliler hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken acil servis bir süreliğine hasta kabulüne kapatıldı.
Önce kendisi ortalığı karıştırdı
Darp edilen doktor hakkında bilgi veren Gece Müdürü Ahmet Sefa, "Saat gece 11 sıralarında hastanemize başvuran çocuk hasta yüksek ateş şikayetiyle başvurdu. Yüksek ateşten dolayı damar yolu açılamamıştı. Açılamayabilir. Bunun üzerine yakınları sinirlendi, hastane içerisinde arbede çıkardı. Biz bunun üzerine güvenlik arkadaşlarımızla birlikte hasta yakınlarını sakinleştirip dışarıya çıkardık."
Babası telefonla akrabalarını çağırdı
"Hastanın müdahalesini yapmaya devam ediyorduk. O sırada çocuğun babası birkaç kişiyi arayıp yaklaşık 3-4 araba dolusu adam çağırmış. Onunla beraber dışarıya çıktığımızda bize ağır hakaretler, küfürler ederek saldırdılar. Doktorum şu anda yoğun bakımda başında yaklaşık 15 tane dikiş var. Beyin travması şikayetiyle Üniversite hastanesine götürdük. Üniversite hastanesi tekrar yoğun bakım gerektiğinden dolayı sevkine karar verdi. Hayati tehlikesi devam ediyor" dişe konuştu.
BAKAN KOCA DUYURDU: BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Saldırganlardan biri tutuklandı. diğer saldırganlar hakkında adli süreç devam ediyor" bilgisini paylaştı. Koca paylaşımında şunları kaydetti: Gaziantep’teki bir özel hastanede, hasta sebebiyle hemşirelere sözlü ve fiziki müdahale ile başlayan şiddet olayı, hasta yakını kalabalık bir grubun hastaneye gelmesiyle büyüdü. Bir hekim arkadaşımız durumu tehlike arz edecek düzeyde yaralandı, bir görevli darp edildi. Arkadaşlarımıza tüm sağlık çalışanları adına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Olay sebebiyle 1 kişi tutuklanmıştır. Diğer saldırganlar hakkında adli süreç ve soruşturma devam ediyor. Adalet, sağlıkta şiddet olaylarına karşı yapılan düzenlemeler doğrultusunda gereken dersi verecek, buna inancımız tamdır. Bakanlığımızın Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı büyük bir ciddiyetle yakında uygulanmaya konacak. Sağlıkta şiddeti, yasa, tedbir ve toplumsal sağduyu ile yeneceğiz. .