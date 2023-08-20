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Başakşehir evinde de yenildi! Başakşehir 0-2 Fatih Karagümrük

Başakşehir evinde de yenildi! Başakşehir 0-2 Fatih Karagümrük

Trendyol 1. Lig 2. hafta maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Karagümrük, Başakşehir'i evinde 2-0 mağlup etti. Başakşehir böylece ligin ikinci haftasında da puanla tanışamadı.

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Trendyol 1. Lig 2. hafta maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı Karagümrük 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Ryan Mendes ve 30. dakikada Muhammed Şengezer(K.K.) kaydetti.

Karagümrük ilk galibiyetini aldı

Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir, ligdeki 2. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Karagümrük de Beşiktaş mağlubiyetinden sonra ilk galibiyetini aldı.

Başakşehir'in puanı yok

Karagümrük, Başakşehir'e karşı çıktığı son 7 maçta 5 galibiyet aldı, hiç yenilmedi. Bu sonuçla, Karagümrük puanını 3'e çıkardı. Başakşehir ise 0 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Karagümrük ise Ankaragücü'nü konuk edecek.

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