Yıldız Tilbe emekli maaş zammına isyan etti! 'Emekli maaşı 150 bin lira olsun!'

Emekliler Temmuz ayında yapılan yüzde 25 zamma isyan edince Ekim ayında yeni zam gündeme geldi. Yeni zam konuşulurken, ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'den emekli maaşıyla ilgili bomba bir çıkış geldi. Yılmaz'ın neye zam yapılıp nede indirim yapılması gerektiği konusundaki önerisi de bomba.

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Şarkıları, besteleri, zaman zaman da keskin çıkışlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, gündeme dair yorumlarıyla da dikkat çekiyor. Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı emekli maaşlarıyla ilgili yorumla gündem olan Yıldız Tilbe’ye sevenleri de destek verdi. Tilbe, "Emekli maaşı 150 bin TL" olsun diyerek isteklerini sıraladı.

Emekli 150 bin, işçi 200 bin TL alsın

Hayat pahalılığına sitem eden Yıldız Tilbe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Emekli maaşları 150 bin TL, işçi ve aylık çalışanların ise 200 bin TL olmalı." dedi. "Hayat çok pahalı" diyen Yıldız Tilbe şu öneride bulundu:

Gıda ucuz, giyim pahalı olsun

"Yiyecek, içecek, gıda ucuz ve sabit fiyat olsun herkes alabilsin. Mobilya, giyim vs pahalı olabilir fakat sebze, meyve ucuz olsun. İnsan günde 3 kere acıkıyor, yüz kere susuyor, kim duyuyor?"