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Özgür Özel Kılıçdaroğlu karşısında ilk yenilgisini aldı! Hem de kendi memleketinde...

Özgür Özel Kılıçdaroğlu karşısında ilk yenilgisini aldı! Hem de kendi memleketinde...

CHP'de değişimcilerin Genel Başkan adayı olarak çıkmaya hazırlanan Özgür Özel, memleketi Manisa'da hem de kendisinin de katılıp konuşma yaptığı konuşmada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayına yenildi.

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CHP'de kurultay öncesi ilçe kongrelerinde genel merkezcilerle değişimcilerin mücadelesi sürüyor. Bugün CHP Grup başkanı Özgür Özel, genel başkanlık yarışı için karşısına çıkmaya hazırlandığı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu karşısında ilk yenilgisini aldı. Hem de kendi memleketinde, kendisinin de katılıp konuşma yaptığı kongrede. 

Özgür Özel katıldığı kongrede yenildi

Manisa’nın en büyük ilçesi Yunusemre’de, Özgür Özel’in de katılarak konuşma yaptığı kongrede, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu destekleyen ve Özgür Özel’e karşı çıkan ekibin adayı Heval Şahin Turan seçimi kazandı. Turan, 213 oyla CHP'nin yeni ilçe başkanı oldu. 

Ankara'da bir ilçe hariç hepsi...

Manisa'daki sonuç için, "Özel açısından hayli manidar…" diyen gazeteci Barış Yarkadaş, "Ankara’nın bir ilçesi dışında tüm ilçe başkanları Kılıçdaroğlu’nu destekleyen başkan ve delegelerden oluştu. (Çankaya, Mamak, Etimesgut, Altındağ, Keçiören)..." bilgisini paylaşıp, sonuçlanan kongrelerle ilgili şu bilgileri paylaştı: 

Sarıgül'ün kalesinde aday çıkaramadılar

"İstanbul Şişli’de 'değişimciler' aday çıkaramadı. Kılıçdaroğlu’nu destekleyen iki ayrı liste yarıştı. Yeni Başkan Tamer Özcanlı oldu. Ümraniye’de Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Hakan Kızılelma kazandı. Beykoz’da da tablo değişmedi. Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Mahir Taştan yeni ilçe başkanı oldu. Keza Esenler de aynı."

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