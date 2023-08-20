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Hepsi bir kişinin midesinden çıktı! Erzincan'da akıllara durgunluk veren olay

Hepsi bir kişinin midesinden çıktı! Erzincan'da akıllara durgunluk veren olay

ERZİNCAN'da midesinde ve bağırsağında uyuşturucu taşıdığı belirlenen İran uyruklu zanlı tutuklandı. Zanlının midesinden 101 kapsül halinde 848 gram afyon sakızı çıkarıldı.

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Erzincan Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı mevkiinde uygulama noktasında durdurdukları bir araçtaki İran uyruklu M.Z'nin (45) durumundan şüphelendi. Gözaltına alınıp hastaneye götürülen ve röntgen çekimleri yapılan şüphelinin midesinde ve bağırsağında çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.

Yapılan tıbbi müdahale ile M.Z'nin vücudundan 101 kapsül halinde 848 gram afyon sakızı çıkarıldı. Zanlı M.Z, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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