Yunanistan'daki yangın kapımıza dayandı! İpsala Sınır kapısı kapatıldı! Son dakika açıklamalar...

YUNANİSTAN'ın Dedeağaç kenti Melia bölgesindeki orman yangını Türkiye sınırına dayandı. Yangın nedeniyle Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yollar, trafiğe kapatıldı; sınır kapısından çıkışlar da durduruldu. Ticaret Bakanlığı'ndan son dakika açıklama geldi.

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Yunanistan'ın Dedeağaç kenti Melia bölgesindeki ormanda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgede yangının rüzgarın etkisiyle ilerlemesinden dolayı hayatı olumsuz etkileniyor. Türkiye'nin Enes ilçesinde de görülebilen yangın nedeniyle İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yollar, trafiğe kapatıldı.

12 köyde yaşayanlar tahliye edildi

Karaçam ormanlarının yoğun olduğu bölgede alevler hızla ilerlerken 12 köyde yaşayan insanların otobüsler ile tahliye ediliyor. İtfaiye ekipleri, 10 araç, 2 uçak, 1 helikopter ve 34 itfaiye eri yangını söndürmek için çalıştığı, bölge çiftçisinin ise traktörleriyle yangınının ilerlememesi için söndürme çalışmalarına yardım ettiği bildirildi.

Yangın bölgesindeki vatandaşları tahliye için çok sayıda otobüs gönderildiği öğrenildi.

İpsala Sınır Kapısı ve tüm yollar kapatıldı

Edirne Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Yunanistan'da devam eden yangınlar sebebiyle İpsala Sınır Kapımızla bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığı bilgisi alınmıştır. Bu nedenle İpsala Sınır Kapımızdan çıkışlar, ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur." duyurusu yapıldı.

Ticaret Bakanlığı: Ek önlemler alındı

İpsala sınır kapısının kapatılması hakkında Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan Dedeağaç'ta çıkan ve halen devam eden yangın sebebiyle İpsala Gümrük kapımız ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı'nın faaliyetleri iki ülke yetkililerinin görüşmeleri sonucunda geçici olarak durdurulmuştur. Yurt dışına giriş ve çıkışlarda bahse konu kapımızı kullanmak isteyen ticari taşımacılarımızın ve turistik seyahat yapan yolcularımızın bu durumu dikkate almalarını tavsiye ediyoruz. Bundan dolayı Pazarkule, Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy gümrük kapılarımızda artacağı öngörülen giriş ve çıkış talepleri için bakanlığımızca ilave tedbirler alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."