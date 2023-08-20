Memur zammı görüşülürken, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul kalp krizi geçirdi
Milyonlarca memur ve memur emeklisi Toplu Sözleşme zammını beklerken, zam görüşmeleri sırasında Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, kalp krizi geçirdi.Abone ol
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, kalp krizi geçirdi. Halk TV'nin haberine göre, Tonbul, dün 22.30 civarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında devam eden 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında rahatsızlandı.
Aracıyla Bilkent Şehir Hastanesine götürülen Tonbul, kalp krizi teşhisiyle tedavi altına alındı. Tedavisi hastanede devam eden Tonbul'un, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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