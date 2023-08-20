BIST 7.513
DOLAR 27,07
EURO 29,47
ALTIN 1.644,53
HABER /  GÜNCEL

Memur zammı görüşülürken, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul kalp krizi geçirdi

Memur zammı görüşülürken, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul kalp krizi geçirdi

Milyonlarca memur ve memur emeklisi Toplu Sözleşme zammını beklerken, zam görüşmeleri sırasında Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, kalp krizi geçirdi.

Abone ol

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, kalp krizi geçirdi. Halk TV'nin haberine göre, Tonbul, dün 22.30 civarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında devam eden 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında rahatsızlandı.

Aracıyla Bilkent Şehir Hastanesine götürülen Tonbul, kalp krizi teşhisiyle tedavi altına alındı. Tedavisi hastanede devam eden Tonbul'un, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emekli maaşları 5 bin TL, ikramiyeler 150 bin TL artacak! Milyonlar bunu bekliyordu
Foto Galeri Emekli maaşları 5 bin TL, ikramiyeler 150 bin TL artacak! Milyonlar bunu bekliyordu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan'daki yangın kapımıza dayandı! İpsala Sınır kapısı kapatıldı! Son dakika açıklamalar...
Yunanistan'daki yangın kapımıza dayandı! İpsala Sınır kapısı kapatıldı! Son dakika açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gitti! AB'ye tam üyelik süreci konuşuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gitti! AB'ye tam üyelik süreci konuşuldu
Yıldız Tilbe emekli maaş zammına isyan etti! 'Emekli maaşı 150 bin lira olsun!'
Yıldız Tilbe emekli maaş zammına isyan etti! 'Emekli maaşı 150 bin lira olsun!'
Özgür Özel Kılıçdaroğlu karşısında ilk yenilgisini aldı! Hem de kendi memleketinde...
Özgür Özel Kılıçdaroğlu karşısında ilk yenilgisini aldı! Hem de kendi memleketinde...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir büyük yalanı daha ifşa oldu! O gazeteci de biliyormuş
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir büyük yalanı daha ifşa oldu! O gazeteci de biliyormuş
Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Doktora demir ve kemerle saldıranlardan biri tutuklandı
Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Doktora demir ve kemerle saldıranlardan biri tutuklandı
Cem Küçük 'vergisiz telefon'u beğenmedi! Olsa olsa dandiktir kimse almaz!
Cem Küçük 'vergisiz telefon'u beğenmedi! Olsa olsa dandiktir kimse almaz!
Balıkesir'de orman yangını! Saman yüklü araçta başladı ormanı tutuşturdu
Balıkesir'de orman yangını! Saman yüklü araçta başladı ormanı tutuşturdu
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş sahnede döktürdü! Şarkı söyleyip kolbastı oynadı
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş sahnede döktürdü! Şarkı söyleyip kolbastı oynadı
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara 'su' uyarısı! 'Banyodan 1 dakika erken çıkın'
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara 'su' uyarısı! 'Banyodan 1 dakika erken çıkın'
Çankırı'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı!
Çankırı'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı!
Batman’daki anız yangını 10 saat sonra kontrol altına alındı!
Batman’daki anız yangını 10 saat sonra kontrol altına alındı!