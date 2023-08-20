Emekli maaşları 5 bin TL, ikramiyeler 150 bin TL artacak! Milyonlar bunu bekliyordu

Tüm memurlara 3600 ek gösterge geliyor

O sözlerden en dikkat çekici olanı 3600 ek göstergenin tüm memurlara verilmesi oldu. Daha önce 4 meslek grubuna; polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelere verilen 3600 ek gösterge tüm memurlar için geçerli olacak. Böylece emekli olan memurların ikramiyelerinde ve maaşlarında ciddi bir artış olacak.