Emekli maaşları 5 bin TL, ikramiyeler 150 bin TL artacak! Milyonlar bunu bekliyordu
Milyonlarca memur ve memur emeklisi toplu sözleşme masasından çıkacak zam kararında. Öte yandan Ekim ayında Meclis mesaiye başladığında 3600 ek göstergenin tüm memurları kapsamasını sağlayacak yasal düzenleme gündemde. Bu durumda emekli ikramiyeleri 150 bin TL, emekli maaşları ise 5 bin TL artacak.
Milyonlarca memur ve memur emeklisi toplu sözleşme kadar, Ekim ayında Meclis mesaiye başladığında memurlara verilecek yeni hakları da bekliyor. Hükümet ,3600 ek göstergenin tüm memurları kapsayacağını belirtirken, emekli ve memurlar Toplu Sözleşme görüşmelerinden de Salı günü çıkacak karara kilitlendi.
Memur ve memur emeklisinin gözü salı günü yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine çevrildi. 4. toplantıdan zam oranlarıyla ilgili yeni bir güncellemenin çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor ama hükümetten memurlar için yeni sözler geldi.
Tüm memurlara 3600 ek gösterge geliyor
O sözlerden en dikkat çekici olanı 3600 ek göstergenin tüm memurlara verilmesi oldu. Daha önce 4 meslek grubuna; polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelere verilen 3600 ek gösterge tüm memurlar için geçerli olacak. Böylece emekli olan memurların ikramiyelerinde ve maaşlarında ciddi bir artış olacak.
Emekli maaşları 5 bin TL artacak
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "3600 ek göstergeyi alan birinci derecedeki bir memurun emeklilik ikramiyesinde 150 bin TL ve üzeri bir artış olacağını söyleyebiliriz. Yine emekli maaşında da 4 bin 500-5 bin TL bir artış olacak." ifadelerini kullandı.