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Berat Albayrak maçta ortaya çıktı! Eşi ve çocukları da yanında...

Berat Albayrak maçta ortaya çıktı! Eşi ve çocukları da yanında...

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra ortalarda görünmeyen Berat Albayrak, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Türkiye-Hırvatistan basketbol maçını ailesiyle birlikte izlerken ortaya çıktı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra uzun süredir kamuoyu önünde görünmeyen Berat Albayrak, bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda ortaya çıktı. Albayrak, eşi Esra Erdoğan Albayrak ve oğullarıyla birlikte Türkiye-Hırvatistan basketbol maçını izledi.

Milli Takım olimpiyat şansını kaybetti

Berat Abayrak'ın tribünde olduğu maçta A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası finalinde Hırvatistan’a 84-71 mağlup oldu. Bu sonuçla Türkiye, gelecek yıl düzenlenecek FIBA Olimpiyat Elemeleri’nde oynama hakkını kaybetti. Hırvatistan ise elemelerde mücadele etme hakkı kazandı.

Babası yeni işini açıklamıştı

Sadık Albayrak, geçen hafta oğlu Berat Albayrak'ın bugünlerde neler yaptığını şöyle anlatmıştı: "İstanbul'da. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı'yla uğraşıyor. Yeni bir nesil yetiştiriyor... Geleceğin Türkiye'sinin insan kaynağını... Yöneticilerini. Berat yolunu çizdi... Okuyor... Araştırıyor... Çocuklarıyla ilgileniyor... Kaderin çizdiği yolda yürümek boynumuzun borcu."

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