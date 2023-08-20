BIST 7.513
DOLAR 27,07
EURO 29,47
ALTIN 1.644,53
HABER /  POLİTİKA

MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz istifa etti! İşte istifa açıklaması

MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz istifa etti! İşte istifa açıklaması

MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, 'genel merkezin takdiriyle' görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Abone ol

MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Çıkmaz, istifasına ilişkin açıklamasında, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’in takdiriyle 3 yıldır onurla sürdürmekte olduğum il başkanlığı görevimden azlimi talep ederek, bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada liderimizin ve teşkilatımızın emrinde davamızın hizmetinde olacağım" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Filenin Sultanları 'kardeş' demedi! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Azerbaycan’a set vermedi
Filenin Sultanları 'kardeş' demedi! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Azerbaycan’a set vermedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da İlham Aliyev ve Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da İlham Aliyev ve Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Berat Albayrak maçta ortaya çıktı! Eşi ve çocukları da yanında...
Berat Albayrak maçta ortaya çıktı! Eşi ve çocukları da yanında...
Başakşehir evinde de yenildi! Başakşehir 0-2 Fatih Karagümrük
Başakşehir evinde de yenildi! Başakşehir 0-2 Fatih Karagümrük
Galatasaray, Morutan'ı MKE Ankaragücü'ne sattı! 3 milyon euro bonservis alacak
Galatasaray, Morutan'ı MKE Ankaragücü'ne sattı! 3 milyon euro bonservis alacak
Hepsi bir kişinin midesinden çıktı! Erzincan'da akıllara durgunluk veren olay
Hepsi bir kişinin midesinden çıktı! Erzincan'da akıllara durgunluk veren olay
Beşiktaş, Pendikspor'u misafir ediyor! İlk 11'ler belli oldu! 20 maçtır yenilmiyor
Beşiktaş, Pendikspor'u misafir ediyor! İlk 11'ler belli oldu! 20 maçtır yenilmiyor
Zelenskiy, Hollanda başbakanı ile F-16 selfiesi paylaştı! 42 jet ve bu sadece bir başlangıç
Zelenskiy, Hollanda başbakanı ile F-16 selfiesi paylaştı! 42 jet ve bu sadece bir başlangıç
Memur zammı görüşülürken, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul kalp krizi geçirdi
Memur zammı görüşülürken, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul kalp krizi geçirdi
Yunanistan'daki yangın kapımıza dayandı! İpsala Sınır kapısı kapatıldı! Son dakika açıklamalar...
Yunanistan'daki yangın kapımıza dayandı! İpsala Sınır kapısı kapatıldı! Son dakika açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gitti! AB'ye tam üyelik süreci konuşuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gitti! AB'ye tam üyelik süreci konuşuldu
Yıldız Tilbe emekli maaş zammına isyan etti! 'Emekli maaşı 150 bin lira olsun!'
Yıldız Tilbe emekli maaş zammına isyan etti! 'Emekli maaşı 150 bin lira olsun!'