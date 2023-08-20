Beşiktaş, Pendikspor'u misafir ediyor! İlk 11'ler belli oldu! 20 maçtır yenilmiyor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, ligin yeni takımlarından Pendikspor'u konuk ediyor. 20 maçtır yenilmeyen Beşiktaş ile Pendikspor'un maçını Kadir Sağlam Yönetiyor. Maçı dakika dakika canlı olarak izleyebilirsiniz...

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Şenol Güneş önderliğindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor'u konuk ediyor. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başladı. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İşte maçtan dakikalar...

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ... Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar. Pendikspor: Erdem, Nuno, Rassoul, Welinton, Serkan, İbrahim, Gökcan, Vukovic, Halil, Diaby, Eze.

60' YENİ TRANSFER SAHADA (Beşiktaş) Beşiktaş'ta bir değişiklik daha gerçekleşiyor. Valentin Rosier oyundan çıkarken yerine Milot Rashica giriyor.

46' OYUNA GİRME (Pendikspor) Pendikspor Futbol'da oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Oscar Romero, Abdoulay Diaby'in yerine oyuna dahil oluyor.

12' GOOLL... Rakip ceza sahası sol kanadına yakın konumda kazanılan serbest vuruşta topun başına Amir Hadziahmetovic geçti. Amir Hadziahmetovic'in ön direğe doğru gönderdiği güzel ortaya Omar Colley iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla topa ağlara gönderdi.

11' SARI KART... (Pendikspor)Serkan Asan, Gedson Fernandes'e yaptığı müdahele sonrasında sarı kart görüyor.

İlk hafta iki takım ne yaptı?

İlk haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Gedson Fernandes'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise sezonun ilk haftasında Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.

Ghezzal ve Colley onamıyor

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ile Omar Colley, Pendikspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve teknik direktör Şenol Güneş tarafından koşulara başlayacağı açıklanan Ghezzal, oğlu ile kayınvalidesinin trafik kazası geçirmesi nedeniyle Fransa'ya gitmişti. Colley ise omzundaki sakatlık gerekçesiyle sahada olamayacak.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Alex Oxlade-Chamberlain ve Milot Rashica, Pendikspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayacak.

Beşiktaş 20 maçtır yenilmiyor!

Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0'lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.