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Bursa'da parkta iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Bursa'da parkta iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde parkta çıkan yer kavgasında 3 kişi bıçakla yaralandı.

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Olay saat 22.00 sıralarında Alanyurt Esentepe Mahallesi Esenler Caddesi üzerindeki parkta meydana geldi. Halil İbrahim Ç. (38), Bahri O.(30) ve Hasan D.(53) parkta oturmaya başladılar. 3 arkadaş, yanlarına gelen 10 kişilik grupla yer tartışması yaşadılar. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Kavgada 10 kişi arasından ismi henüz belirlenemeyen şahıs üzerindeki bıçakla Halil İbrahim Ç. (38), Bahri O.(30) ve Hasan D.(53)'yi kalçalarından bıçakla yaraladı. Darp edilip bıçakla yaralanan 3 arkadaş, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Şüpheliler kaçarak kayıplara karıştılar.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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