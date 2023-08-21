BIST 7.513
DOLAR 27,16
EURO 29,56
ALTIN 1.651,65
HABER /  GÜNCEL

Denizli'de kuzeninin sığındığı markete ateş eden kişi, market sahibi kadını öldürdü

Denizli'de kuzeninin sığındığı markete ateş eden kişi, market sahibi kadını öldürdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tartıştığı amcasının oğlunun sığındığı markete pompalı tüfekle ateş eden kişi, market sahibi kadını öldürdü.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Hasan S. (25) ile amcasının oğlu Yusuf S. (26), "kız meselesi" yüzünden tartışıp ayrıldıktan sonra Kayhan Mahallesi'ndeki parkta yeniden buluştu.

Burada yaşanan tartışmanın ardından Hasan S, kuzeni ile arkadaşları Emircan U, Muhammet S, Furkan A, İsmail B, Tolga G. ve Buse K'den kaçıp yakınlardaki markete sığındı.

Yanında getirdiği pompalı tüfekle amcasının oğlunu takip eden Yusuf S'nin ateş etmesi sonucu kuzeni ve market sahibi Merve Acar (28) yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan Merve Acar (28) ile Hasan S'yi Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Merve Acar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hasan S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, şüphelileri Merkezefendi ilçesinde saklandıkları adreslerde gözaltına aldı.

Cinayet şüphelisi Yusuf S. ile arkadaşı Buse K'nin bir apartmanın çatısında saklanırken yakalandıkları belirtildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ın UEFA'daki rakibi Dinamo Kiev, Chornomorets'e 3-2 yenildi
Beşiktaş'ın UEFA'daki rakibi Dinamo Kiev, Chornomorets'e 3-2 yenildi
Bursa'da parkta iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Bursa'da parkta iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Adana’da olaya müdahale eden polis bıçaklandı!
Adana’da olaya müdahale eden polis bıçaklandı!
Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi Twente, Zwolle'yi 3-1 yendi!
Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi Twente, Zwolle'yi 3-1 yendi!
Gaziantep FK: 1 - EMS Yapı Sivasspor: 3
Gaziantep FK: 1 - EMS Yapı Sivasspor: 3
MKE Ankaragücü, Morutan ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
MKE Ankaragücü, Morutan ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
Kastamonu'da prizde unutulan ütü evi yaktı
Kastamonu'da prizde unutulan ütü evi yaktı
Beşiktaş, Pendikspor'a son dakikada puan verdi! Yıldız isimler sahada görünmedi
Beşiktaş, Pendikspor'a son dakikada puan verdi! Yıldız isimler sahada görünmedi
12 Dev Adam yine yenildi! A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılamayacak
12 Dev Adam yine yenildi! A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılamayacak
MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz istifa etti! İşte istifa açıklaması
MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz istifa etti! İşte istifa açıklaması
Filenin Sultanları 'kardeş' demedi! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Azerbaycan’a set vermedi
Filenin Sultanları 'kardeş' demedi! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Azerbaycan’a set vermedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da İlham Aliyev ve Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da İlham Aliyev ve Katar Emiri Al Sani ile görüştü