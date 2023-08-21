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Beşiktaş'ın UEFA'daki rakibi Dinamo Kiev, Chornomorets'e 3-2 yenildi

Beşiktaş'ın UEFA'daki rakibi Dinamo Kiev, Chornomorets'e 3-2 yenildi

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı, Ukrayna 1. Ligi (Premier Lig) maçında deplasmanda Chornomorets'e 3-2 mağlup oldu.

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Ukrayna Premier Ligi 4 . haftasında ev sahibi ekip, 20. dakikada Artur Avagimyan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Dinamo Kiev, 48. dakikada Andrii Yarmolenko'nun golüyle eşitliği yakaladı.

Chornomorets, Andrii Shtogrin'in 53. dakikadaki golüyle öne geçerken Dinamo Kiev, Serhii Sydorchuk'un 60. dakikadaki golüyle tekrar eşitliği yakaladı.

Dinamo Kiev'de Oleksandr Syrota, 83. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Chornomorets, Samson Iyede Onomigho'nun 90. dakikadaki golüyle maçı 3-2 kazandı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında, 24 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

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