Dünya Kupası'nı İspanya'ya getiren kadın futbolcu maçtan sonra babasının öldüğünü öğrendi

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde ülkesinin galibiyet golünü atan İspanya ulusal kadın futbol takımının kaptanı Olga Carmona’ya maçtan sonra babasının hayatını kaybettiği söylendi.

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23 yaşındaki Carmona İngiltere’ye karşı oynanan maçta karşılaşmanın tek golünü attı ve İspanyol ekibin dünya şampiyonu olmasını sağladı.

Reuters’ın haberine göre Real Madridli sol bekin babası uzun süredir bir hastalıkla mücadele ediyordu ve Cuma günü hayatını kaybetti.

Futbol Federasyonu (RFEF) sosyal medyada "RFEF, Olga Carmona'nın babasının ölümünü duyurmaktan derin üzüntü duyuyor. Futbolcu acı haberi Dünya Kupası finalinin ardından öğrendi” mesajını paylaştı.

"Olga ve ailesine en içten sevgilerimizi derin bir üzüntü içerisinde gönderiyoruz. Seni seviyoruz Olga, sen İspanyol futbolunun tarihisin."

Acı haberi ona söylememe kararı aldılar

İspanyol medya kuruluşu Relevo, annesi ve erkek kardeşlerinin onu desteklemek için Cumartesi günü Avustralya'ya vardığını, finale odaklanabilmesi için ailesinin ve arkadaşlarının acı haberi ona söylememe kararı aldığını yazdı.

Kulübü Real Madrid de, "Olga’ya, akrabalarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sevgilerini" iletti.