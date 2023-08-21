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Bağdat'ta reklam panosuna porno film yansıtıldı nedeni belli oldu

Bağdat'ta reklam panosuna porno film yansıtıldı nedeni belli oldu

Iraklı yetkililer, bir bilgisayar korsanının pornografik film göstermek için kullanmasının ardından Bağdat'ta tüm elektronik reklam panolarının karartılması emrini verdi. Zanlının reklam panolarını işleten şirketle mali sorunları olan bir teknisyen olduğu belirtildi.

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Irak'ın başkentindeki bir ana yol kavşağındaki bir reklam panosuna, pornografik film yansıtıldı. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Polis, olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Yapılan açıklamada, zanlının reklam panolarını işleten şirketle mali sorunları olan bir teknisyen olduğu belirtildi.

Zanlının misilleme amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiği kaydedildi.
Adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi Fransız haber ajansı AFP’ye, bilgisayar korsanının Cumartesi günü “yetkililer elektrik kablosunu kesmeden önce birkaç dakika boyunca pornografik film gösterdiğini” söyledi.
Aynı yetkili, bu "ahlaksız sahneler" nedeniyle yetkililerin, güvenlik önlemleri gözden geçirilene kadar "Bağdat'taki tüm reklam panolarını kapattığını” belirtti.
Başkentte genellikle ürün veya siyasetçilerin reklamını yapmak için kullanılan panolar Pazar sabahı karartıldı.

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