BIST 7.513
DOLAR 27,16
EURO 29,56
ALTIN 1.649,65
HABER /  EKONOMİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı haziranda 1249 yatırım teşvik belgesi verdi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı haziranda 1249 yatırım teşvik belgesi verdi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, haziranda 1249 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Abone ol

Bakanlığın haziran ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, haziranda 1249 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 69 milyar 821 milyon 111 bin 863 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 32 bin 98 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 843 milyon 167 bin 35 lira olan ve 1026 istihdam öngörülen 27 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 243 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 9 milyar 867 milyon 135 bin 983 lira, istihdam edilenlerin sayısı 12 bin 605 oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Milyonlarca memurun gözü kulağı bu toplantıda! Memur maaş zammında son viraj
Milyonlarca memurun gözü kulağı bu toplantıda! Memur maaş zammında son viraj
Covid-19'un yeni varyantı "BA.2.86" bir ülkede daha görüldü
Covid-19'un yeni varyantı "BA.2.86" bir ülkede daha görüldü
İpsala Sınır Kapısı geçişlere kapatıldı
İpsala Sınır Kapısı geçişlere kapatıldı
Dünya Kupası töreninde skandal! Federasyon başkanı kadın futbolcuyu dudağından öptü
Dünya Kupası töreninde skandal! Federasyon başkanı kadın futbolcuyu dudağından öptü
Osmaniye'de depremde çürük bina yıkıldı 105 kişi öldü! Davada tutuklu sanık kalmadı
Osmaniye'de depremde çürük bina yıkıldı 105 kişi öldü! Davada tutuklu sanık kalmadı
Bir kısım CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'na Mansur Yavaş yerine onu önerdi
Bir kısım CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'na Mansur Yavaş yerine onu önerdi
AK Partili Başkan'ın oğlu motosiklet kazasında öldü! Motosikleti yeni almış
AK Partili Başkan'ın oğlu motosiklet kazasında öldü! Motosikleti yeni almış
Mansur Yavaş bombası! Kılıçdaroğlu, 'sağcı' Mansur Yavaş'ın yerine Levent Gök'ü...
Mansur Yavaş bombası! Kılıçdaroğlu, 'sağcı' Mansur Yavaş'ın yerine Levent Gök'ü...
Hazine Bakanı Mehmet Şimşek kumpircide! Sade vatandaş gibi geldi, sırasını bekledi
Hazine Bakanı Mehmet Şimşek kumpircide! Sade vatandaş gibi geldi, sırasını bekledi
Kadıköy'de yangından kurtulmak için 3. kattan atladı hayatını kaybetti
Kadıköy'de yangından kurtulmak için 3. kattan atladı hayatını kaybetti
Dünya Kupası'nı İspanya'ya getiren kadın futbolcu maçtan sonra babasının öldüğünü öğrendi
Dünya Kupası'nı İspanya'ya getiren kadın futbolcu maçtan sonra babasının öldüğünü öğrendi
Bağdat'ta reklam panosuna porno film yansıtıldı nedeni belli oldu
Bağdat'ta reklam panosuna porno film yansıtıldı nedeni belli oldu