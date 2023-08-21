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İpsala Sınır Kapısı geçişlere kapatıldı

İpsala Sınır Kapısı geçişlere kapatıldı

Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde dün çıkan yangın nedeniyle bölgede ohal ilan edilmesinin ardından Edirne Valiliği, İpsala Sınır Kapısı'nın geçişlere kapatıldığını duyurdu.

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Yunanistan'ın Dedeağaç ilinde dün başlayan yangın nedeniyle Güney Meriç bölgesinde binlerce dönüm çam ormanı kül olurken, 8 ev ve 2 kilise hasar gördü, 8 köy tedbir amacıyla boşaltıldı. Feres-Dedeağaç yolu ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Duman, Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos'a kadar ulaşmasının ardından bölgede acil durum ilan edildi.

Edirne Valiliğinden açıklama

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Yunanistan'da devam eden yangınlar sebebiyle İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığı bilgisinin alındığı belirtildi.

İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkışların, ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu kaydedilen açıklamada, "Çıkış yapmak isteyen yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için Kapıkule Sınır Kapısı ile diğer sınır kapılarını tercih etmesi önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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