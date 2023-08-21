BIST 7.513
DOLAR 27,16
EURO 29,56
ALTIN 1.649,65
HABER /  GÜNCEL

AK Partili Başkan'ın oğlu motosiklet kazasında öldü! Motosikleti yeni almış

AK Partili Başkan'ın oğlu motosiklet kazasında öldü! Motosikleti yeni almış

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, İstanbul'dan yeni aldığı motosikletiyle Bartın'a giderken otomobille çarpışan AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan (35) hayatını kaybetti, arkasındaki arkadaşı Gökhan K. (36) yaralandı.

Abone ol

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesi Kaypaklar mevkisinde, akşam saatlerinde Muhammet Ali Arslan yönetimindeki 34 GTV 014 plakalı motosiklet, Ş.G.'nin (50) kullandığı 34 FG 8938 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Arslan ile arkasındaki arkadaşı Gökhan K., yolda sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arkadaşının durumu da ağır...

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Arslan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversite Hastanesi'nde ameliyata alındı. AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Motosikleti sıfır olarak dün almış

Öte yandan Arslan'ın kaza yaptığı motosikleti dün sabah İstanbul'dan sıfır olarak satın aldığı öğrenildi. Arslan'ın, memleketi Bartın'a yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından motosikleti paylaşarak 'hayırlı olsun' yazdığı görüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken Gökhan K.'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kazaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "AK Parti Bartın İl Başkanımız Sayın Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Arslan'ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Muhammet kardeşimize Allah'tan rahmet, Sayın Başkanımıza, Arslan ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah."

ÖNCEKİ HABERLER
Mansur Yavaş bombası! Kılıçdaroğlu, 'sağcı' Mansur Yavaş'ın yerine Levent Gök'ü...
Mansur Yavaş bombası! Kılıçdaroğlu, 'sağcı' Mansur Yavaş'ın yerine Levent Gök'ü...
Hazine Bakanı Mehmet Şimşek kumpircide! Sade vatandaş gibi geldi, sırasını bekledi
Hazine Bakanı Mehmet Şimşek kumpircide! Sade vatandaş gibi geldi, sırasını bekledi
Kadıköy'de yangından kurtulmak için 3. kattan atladı hayatını kaybetti
Kadıköy'de yangından kurtulmak için 3. kattan atladı hayatını kaybetti
Dünya Kupası'nı İspanya'ya getiren kadın futbolcu maçtan sonra babasının öldüğünü öğrendi
Dünya Kupası'nı İspanya'ya getiren kadın futbolcu maçtan sonra babasının öldüğünü öğrendi
Bağdat'ta reklam panosuna porno film yansıtıldı nedeni belli oldu
Bağdat'ta reklam panosuna porno film yansıtıldı nedeni belli oldu
Şenol Güneş: 1-0'ı 2-0 yapmamız gerekirdi, onu yapamadık
Şenol Güneş: 1-0'ı 2-0 yapmamız gerekirdi, onu yapamadık
Denizli'de kuzeninin sığındığı markete ateş eden kişi, market sahibi kadını öldürdü
Denizli'de kuzeninin sığındığı markete ateş eden kişi, market sahibi kadını öldürdü
Beşiktaş'ın UEFA'daki rakibi Dinamo Kiev, Chornomorets'e 3-2 yenildi
Beşiktaş'ın UEFA'daki rakibi Dinamo Kiev, Chornomorets'e 3-2 yenildi
Bursa'da parkta iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Bursa'da parkta iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Adana’da olaya müdahale eden polis bıçaklandı!
Adana’da olaya müdahale eden polis bıçaklandı!
Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi Twente, Zwolle'yi 3-1 yendi!
Fenerbahçe'nin UEFA'daki rakibi Twente, Zwolle'yi 3-1 yendi!
Gaziantep FK: 1 - EMS Yapı Sivasspor: 3
Gaziantep FK: 1 - EMS Yapı Sivasspor: 3