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Bir kısım CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'na Mansur Yavaş yerine onu önerdi

Bir kısım CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'na Mansur Yavaş yerine onu önerdi

CHP’de gözler ABB seçimleri için belediye başkanı Mansur Yavaş’ta. Parti tabanından bazı isimlerin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Levent Gök’ü önerdiği öğrenildi.

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CHP’de Ankara Büyükşehir Belediyesi için Mansur Yavaş’ın yeniden aday olması beklenirken kulislerde önceki dönem milletvekillerinden Levent Gök’ün de büyükşehir için aday olabileceği konuşuluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yavaş için “Mansur Bey yeniden aday olmalı” demesine karşın, partide seçim sonrası başlayan “değişim” sürecini örnek gösteren partililer, “CHP’nin kendi içinden çıkardığı isimlere dönebileceğini” belirtiyor. 

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'ın haberine göre bu kapsamda yerel seçimlerde aday belirlenebileceğini belirten partililer, aynı durumun Ankara için de geçerli olduğunu söylüyor. Kılıçdaroğlu’na da Gök’ün adının önerildiği kaydediliyor. Ankara’da Yavaş’ın yeniden adaylığı konusunda kararsız olan partililer, “Meral Hanım 26’sında açıklama yapacak, ondan sonra Mansur Bey’in tavrı nasıl olacak? O zamana kadar sayın Gök’ün adı da adaylık için geçen isimler arasında” bilgisini paylaşıyor. 

"Neden kazanamazsın"

Ayrıca DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın “CHP’nin kendi başına seçim kazanması mümkün mü ya?” açıklamasını örnek gösteren partililer, “Biz kendi geleneğimizden bir aday göstermediğimiz zaman karşılaştığımız açıklamalar bunlar oluyor. Neden CHP kendi başına kazanamasın ki? Bu gibi açıklamalar olmaması için Ankara’da kendimizden bir aday gösterebiliriz. Sağ değil, CHP’li bir adayımız olsun” değerlendirmesini yapıyor. 

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