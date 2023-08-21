Dünya Kupası töreninde skandal! Federasyon başkanı kadın futbolcuyu dudağından öptü

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere'yi final maçında 1-0 mağlup eden İspanya, tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Madalya töreninde İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in forvet Jenni Hermoso'yu dudağından öpmesi tepki çekti.

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Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı, İngiltere'yi 1-0 yenen İspanya kazandı.

İlk kez final oynayan takımlar arasındaki mücadelenin ilk yarısını Carmona'nın 29. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapatan İspanya, 68. dakikada kazandığı penaltıyla farkı 2'ye çıkarma fırsatı yakaladı. Fakat İngiltere kalecisi Earps, 70. dakikada topun başına geçen Hermoso'nun vuruşunda gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ardından kupa seremonisi düzenlendi. Ancak kupa töreninde İspanya Federasyon Başkanı Luis Rubiales'in hareketi ise kutlamalara gölge düşürdü.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, madalya töreni sırasında milli takım oyuncularından Jenni Hermoso'yu dudağından öptü.

Harekete maruz kalan Jenni Hermoso, başkanın hareketini hoş bulmadığını belirtti.

İspanya'da taraftarlar sosyal medya üzerinden başkana tepki gösterdi. İspanyollar, hareketin oyuncunun kariyerindeki en zirve anına gölge düşürdüğünü belirtti.

"Evet bundan hoşlanmadım"

İspanyol televizyonuna konuşan Jenni Hermoso, başkanın kendisini dudağından öpmesi hakkında, "Evet, bundan hoşlanmadım. Biz şampiyon olduk ve kabul edeceğim tek şey bu." ifadelerini kullandı.

Tepkilere 'aptallık' dedi

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales ise, "Bu sadece küçük bir sevgi gösterisi" diyerek, kendisine öfkelenenlere atıfta bulunarak "aptallığı" dikkate almayacağını söyledi.