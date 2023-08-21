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Covid-19'un yeni varyantı "BA.2.86" bir ülkede daha görüldü

Covid-19'un yeni varyantı "BA.2.86" bir ülkede daha görüldü

İSRAİL'de, Covid-19'un yeni varyantı "BA.2.86"nın görüldüğü belirtildi. DSÖ, varyantın durumunu, taşıdığı çok sayıda mutasyon nedeniyle güncellemişti.

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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Tel Aviv Sourasky Tıp Merkezi yetkililerinin konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.

Haberde, İsrail'de tespit edilen yeni varyantın, ABD, İngiltere ve Danimarka'dan sonra dünya üzerinde tespit edilen 4'üncü vaka olduğu ifade edildi.

Haberde, yeni varyantın taşıdığı çok sayıda mutasyonla, aşıları etkisiz bırakabileceği ve bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) endişelendirdiği kaydedildi.

DSÖ, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada adı BA.2.86 olarak açıklanan varyantın durumunu, taşıdığı çok sayıda mutasyon nedeniyle "gözlem altındaki varyant" olarak güncellemişti.

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