AK Parti kulisi! İstanbul adaylığında Fahrettin Koca açık ara önde! Selçuk Bayraktar asla...

AK Parti'de Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kim olacağı tartışması sürüyor. İsmail Saymaz, konuştuğu üst düzey AK Partili ismin verdiği anket sonuçlarını paylaştı. Sağlık bakanı Fahrettin Koca açık ara ilk sırada çıkıyor. Selçuk Bayraktar için 'asla olmaz' diyen AK Partili isim, Tevfik Göksu, İsmail Karaismailoğlu, Süleyman Soylu ve Murat Kurum için de çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

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Sözcü yazarı İsmail Saymaz, 2024'ün Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına kimi aday göstereceğine ilişkin edindiği kulisleri yazdı. Saymaz, “Görüştüğüm AK Partili üst düzey bir yetkili, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul adaylığında açık ara önde olduğunu vurguluyor” dedi.

Neden Fahrettin Koca?

Saymaz, AKP’li yetkilinin Koca’ya ilişkin şu sözlerini aktardı:

–Nesnel ve rasyonel dil kullanması. AK Partili yetkili, “Mesela İmamoğlu'nun şahsını Tevfik Göksu gibi hedef almaz, işi kişiselleştirmez” diyor.

– Cumhurbaşkanlığına heveslenmez.

– İcracılık.

– Tanınırlılık problemi yok.

– Muhalefetle barışık.

Süleyman Soylu gibi değil!

AK Partili yetkili şöyle diyor: “Muhalefetin itiraz edeceği bir aday delil. Süleyman Soylu'yu seçtirmemek için herkes birleşir ama Koca'da öyle motive olmaz. Muhalefetle konuşabiliyor.”

– Kürt olması.

Selçuk Bayraktar ihtimali: Asla olmaz

İBB'nin isteği üzerine Aksoy Araştırma tarafından hazırlanan ankette diğer isimlere nazaran İmamoğlu karşısında en çok adayı alan Selçuk Bayraktar’ın “asla” aday gösterilmeyeceğini söyleyen AK Partili üst düzey yetkili, “O, belediyeciliği seviyesinin altında görüyordur ve en iyisine oynamak istiyordur. Belediyecilik doğrudan temas işi. Bayraktar, bu denkleme girmez” dedi.

Göksu 'antipatik', diğerinin karizması yok!

Saymaz, AKP’li yetkilinin ismi konuşulan diğer adaylar için değerlendirmelerini de şöyle aktardı: “Tevfik Göksu'nun antipatik bulunduğunu ifade ediyor. Karaismailoğlu için, ‘Ne karizması var ne de kapasitesi' şeklinde konuşuyor. Kurum hakkında, ‘Bakanlıkta kalsaydı kesinlikle adaydı’ diyor. İcra yetkisi elinden alındığı için Kurum'un şansının zayıfladığını kaydediyor.”