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Diyanet'ten Sözcü'nün "'Atatürk'e teşekkür etmeliyiz' diyen ateşe görevden alındı' haberine dava

Diyanet'ten Sözcü'nün "'Atatürk'e teşekkür etmeliyiz' diyen ateşe görevden alındı' haberine dava

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sözcü Gazetesinin, “Diyanet’in ataşesi ‘Atatürk’e teşekkür etmeliyiz' dedi görevden alındı” başlığıyla yayınladığı haberin yalan olduğunu, konuya ilişkin hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Sözcü Gazetesinin yazılı nüshasında ve internet sitesinde, 'Diyanet’in ataşesi; Atatürk’e teşekkür etmeliyiz; dedi görevden alındı' başlığıyla, gerçeği yansıtmayan ifadelerin yer aldığı bir habere yer verilmiştir. Almanya’da Frankfurt Başkonsolosluğu nezdinde Din Hizmetleri Ataşesi olarak üç yıl süreyle görevlendirilen ve bu görevine 6 Ağustos 2018 tarihinde başlayan Sıddık Yıldırım’ın, görev süresi 6 Ağustos 2021 tarihinde sona ermiştir.

Akabinde başkanlık makamı oluru ile kendisinin görev süresi uzatılan Sıddık Yıldırım, 5 Kasım 2022 tarihi itibariyle yurt içi görevine dönmüştür. Görüldüğü üzere, Sıddık Yıldırım’ın, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür ettiği gerekçesiyle ataşelik görevinden alındığı iddiası, tamamen yalandır.

Yıldırım, yurt dışı görev süresinin sona ermesinin ardından vaiz olarak kurumumuz bünyesinde görevine devam etmektedir. Gazetenin yalan haberiyle ilgili olarak başkanlığımız tarafından hukuki yollara başvurulacaktır” denildi.

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