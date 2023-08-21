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Hatay'da depremzede vatandaşa yorgun mermi şoku

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hatay'da depremzede vatandaşa yorgun mermi şoku

HATAY'da depremzede vatandaşın ailesiyle birlikte yaşadığı konteynere 3 metre mesafede park halinde bulunan aracına yorgun mermi isabet etti. Vatandaşı sevindiren ise merminin konteynere isabet etmemesi oldu.

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Olay, Kırıkhan ilçesi Yenimahalle Anafartalar Sokak'ta meydana geldi. Depremde evi hasar gören ve sonrasında yıkılan Eşref Gözgeç, sokak üzerinde bulunan arsasına yerleştirdiği konteynerde ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. Gözgeç, konteynerin yaklaşık 3 metre yanına ise 31 AGH 399 plakalı aracını park ederek işe gitti.

Ailesinden gelen telefonla şoka uğrayan Gözgeç, aracının ön camında kırık olduğunu duyunca yaptığı kontrollerde araç içerisinde çekirdek buldu. Durumu polis ekiplerine bildiren Gözgeç, suçluların cezasını çekmesi için gerekli müracaatlarda bulundu. 

Depremzede vatandaşı sevindiren ise yorgun merminin konteynere isabet etmemesi ve herhangi bir can kaybının yaşanmaması oldu.

“Bu mermi arabaya değil bir konteynere veya bir çadıra gelebilirdi”

Aracına isabet eden yorgun merminin kendisini kızdırdığını ifade eden Eşref Gözgeç, “Arabam burada park halindeydi. Ben işteyken ailem tarafından arabanın ön camında kırık olduğu fark edildi. Dolayısıyla aileme kontrol ettirdiğimde arabanın içinde bu mermiyi buldular. Bu merminin yorgun mermi olduğunu biliyoruz. Birkaç kendini bilmez tarafından sıkıldığını düşünüyorum. Maganda, düğün kurşunu her ne dersek. Biraz daha dikkat etmek lazım, burası deprem bölgesi. Burada hala insanlar perişan, halen çadırda ve konteynerde kalıyorlar. Bu mermi arabaya değil bir konteynere veya bir çadıra gelebilirdi. Birisi yaralanabilirdi. Benim arabamla konteynerimin arası 3 metre, bu durum beni kızdırdı. Zevkinden ödün vermeyen insanların yapmış oldukları hataları bu kurşun gösteriyor” dedi.

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