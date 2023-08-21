'En yüksek nafaka verenlerdenim' diyen Ufuk Özkan'a eski eşinden cevap geldi
Siroz hastalığına yakalandığını açıklamasıyla bir anda gündem olan Ufuk Özkan, son olarak eski eşiyle olan nafaka sorunuyla ekranlara gelmişti. Ödediği miktar için 'En yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir' diyen ünlü oyuncuya eski eşinden cevap gecikmedi.
Ufuk Özkan, sağlık sorunlarının ardından eski eşiyle olan nafaka sorunuyla da oldukça konuşuluyor.
Siroz hastalığına yakalanan ünlü oyuncu bir süre önce eşinden boşanmıştı. Yüksek miktarda nafaka ödediğini söyleyen oyuncuya eski eşi sert çıktı.
Özkan verdiği bir röportajda, "Hastalık sürecinde boşanmış olduğunuz eski eşinizle görüştünüz mü?" sorusuna verdiği cevapla gündem olmuştu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özkan'ın, 'Nafaka zamanlarında çok görüşüyoruz, fazlasıyla görüşüyoruz ve bence herhalde en yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir. Bence nafaka sisteminde ciddi bir sıkıntı var' sözlerine eski eşinden tepki geldi.