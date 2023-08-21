'En yüksek nafaka verenlerdenim' diyen Ufuk Özkan'a eski eşinden cevap geldi

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özkan'ın, 'Nafaka zamanlarında çok görüşüyoruz, fazlasıyla görüşüyoruz ve bence herhalde en yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir. Bence nafaka sisteminde ciddi bir sıkıntı var' sözlerine eski eşinden tepki geldi.