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'En yüksek nafaka verenlerdenim' diyen Ufuk Özkan'a eski eşinden cevap geldi

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'En yüksek nafaka verenlerdenim' diyen Ufuk Özkan'a eski eşinden cevap geldi

Siroz hastalığına yakalandığını açıklamasıyla bir anda gündem olan Ufuk Özkan, son olarak eski eşiyle olan nafaka sorunuyla ekranlara gelmişti. Ödediği miktar için 'En yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir' diyen ünlü oyuncuya eski eşinden cevap gecikmedi.

'En yüksek nafaka verenlerdenim' diyen Ufuk Özkan'a eski eşinden cevap geldi

Ufuk Özkan, sağlık sorunlarının ardından eski eşiyle olan nafaka sorunuyla da oldukça konuşuluyor. 

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'En yüksek nafaka verenlerdenim' diyen Ufuk Özkan'a eski eşinden cevap geldi

 Siroz hastalığına yakalanan ünlü oyuncu bir süre önce eşinden boşanmıştı. Yüksek miktarda nafaka ödediğini söyleyen oyuncuya eski eşi sert çıktı.

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'En yüksek nafaka verenlerdenim' diyen Ufuk Özkan'a eski eşinden cevap geldi

Özkan verdiği bir röportajda, "Hastalık sürecinde boşanmış olduğunuz eski eşinizle görüştünüz mü?" sorusuna verdiği cevapla gündem olmuştu.

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'En yüksek nafaka verenlerdenim' diyen Ufuk Özkan'a eski eşinden cevap geldi

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özkan'ın, 'Nafaka zamanlarında çok görüşüyoruz, fazlasıyla görüşüyoruz ve bence herhalde en yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir. Bence nafaka sisteminde ciddi bir sıkıntı var' sözlerine eski eşinden tepki geldi.

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