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Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı erkeklerde Djokovic kazandı!

Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı erkeklerde Djokovic kazandı!

Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde, İspanyol Carlos Alcaraz'ı 2-1 yenen Sırp Novak Djokovic kazandı.

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ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının erkekler finalinde, 1 numaralı seribaşı Alcaraz ile 2 numaralı seribaşı Djokovic karşılaştı.

Geçen ay Wimbledon finalinde Djokovic'i 5 set sonunda mağlup eden 20 yaşındaki Alcaraz, ilk seti 7-5'lik skorla hanesine yazdırdı.

"Tie break"e giden 2. seti maç puanı çevirdikten sonra kazanarak skoru eşitleyen Djokovic, yine büyük çekişmeye sahne olan final setini de 7-6 aldı ve sahadan galip ayrıldı.

3 saat 50 dakika sonunda gelen zaferi tişörtünü yırtarak kutlayan Djokovic, 2018 ve 2020'den sonra Cincinnati Masters'taki 3. şampiyonluğuna ulaştı.

Bu sezon 4'üncü, kariyerindeki 95. tekler şampiyonluğuna imza atan 36 yaşındaki Djokovic, Ivan Lendl'ı geçerek Jimmy Connors (109) ve Roger Federer'den (103) sonra açık dönemde en fazla turnuva kazanan erkek tenisçi oldu.

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