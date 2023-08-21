Balkona çırılçıplak çıkıp twerk yapmıştı! İşin aslı ortaya çıktı valilik açıkladı

Tekirdağ'da bir kadın balkona çırılçıplak halde çıkıp twerk yapmıştı. Sosyal medyada defalarca kez paylaşılan skandal video sonrası valilikten açıklama geldi.

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Sosyal medyada büyük ses getiren skandal olay Tekirdağ'da gerçekleşti. Bir kadın çırılçıplak halde balkona çıkıp twerk yaptı. Bu görüntülerin ardından Tekirdağ Valiliği'nden bir açıklama geldi. Valilik, kadının psikolojik sorunları olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Çıplak kadın hakkında soruşturma

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında ilimizde bir kadının uygunsuz vaziyette apartman çatısında dans ettiğine yönelik haberlerin ve video içeriğinin yayınlandığının tespiti üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur. Görüntülerde kayıtlı olay 21.01.2023 tarihinde ilimizde psikolojik sorunları olan ve psikolojik ilaçlar kullanan bir kadının hastalığın neticesinde yapmış olduğu davranışlardan ibarettir. Olay günü ilgili ekiplerimiz şahsa anında müdahale ederek, şahsın zarar görmesini engellemiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. Şahsın belirli periyotlarda tedavisi sürmektedir." denildi.

Olay nasıl olmuştu?

Tekirdağ'da çekilen ve internette hızla yayılan videoda, bir kadın çıplak halde balkona çıkarak korkulukların üzerinde dans etmişti. Yoldan geçen bir aracın içinden cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, genç kadının çevre apartmanlara ve yoldan geçen vatandaşlara aldırış etmeden bir süre twerk yaptığı ve daha sonrasında içeri girdiği anlar yer aldı.