İnşaat sektörü, milyar dolarlık ihracat için Libya’ya gidecek!

Kasım ayında Trablus’ta gerçekleşecek 6. Uluslararası Libya Yapı ve İnşaat Fuarı’na katılacak olan inşaat sektörü, Libya’ya yapılacak ihracatın artmasını hedefliyor.

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Geçen yıl yapı ve inşaat sektörlerinde Libya’ya 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan Türkiye, rakamı bu sene daha da yukarı taşımayı hedefliyor. Kasım ayında Trablus’ta gerçekleşecek 6. Uluslararası Libya Yapı ve İnşaat Fuarı 2023 ile bunu hedeflediklerine değinen ADD International Group CEO’su Ghaleb Gheblawi ve ICF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Akpınar, düzenlenecek organizasyonun sadece bir fuar değil, aynı zamanda Libya yapı ve inşaat sektörünün en büyük dimağlarının her yıl bir araya geldiği bir platform olduğuna dikkat çekti. Mühendislerin, mimarların, tedarikçilerin, müteahhitlerin, teknisyenlerin ve karar vericilerin bir araya geleceği, yine bir dizi seminer, tartışma ve çalışma atölyesi planlanacak organizasyon 27-30 Kasım’da Trablus Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.

LIBYA HVAC 2023, LIBYA Water-Tech Expo 2023 ve Libyan Technicians Forum 2023 ile eşzamanlı gerçekleşecek organizasyon ADD Events, Libya Ekonomi Bakanlığı, Libya Yapı ve İmar Bakanlığı, Libya Mühendisler Sendikası ve Libya Ticaret Odaları Genel Birliği’nin destekleriyle planlanıyor.

Organizasyonda Libya’nın en büyük devlet kurumları, konut, kamu hizmetleri, ulaşım ve altyapı sektörlerindeki bağlı şirketleriyle üst düzey yetkililer tarafından temsil edilecek.

Fuarda iklimlendirme ve havalandırma, asansör, sıhhi tesisat sistemleri ve alçak gerilim sistemleri, kapı ve pencere, ayrıca kaplama malzemeleri sektöründen, boya, duvar kaplamaları, mermer, seramik ve farklı döşeme malzemeleri sektörleri ayrı ayrı bölümlerde temsil edilecek. 6 bin metrekareyi aşkın stant alanında 300’den fazla şirketin katılım sağlaması öngörülen fuara Cezayir, Tunus, Mısır, Türkiye, İtalya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden şirketler katılım sağlayacak. Fuarın açık alanında ise ağır inşa makineleri, çeşitli araçlar ve beton makineleri ve pompaları sergilenecek.

6. Libya Yapı ve İnşaat Fuarı’nın Libya Yapı Pazarı’nın nabzını tuttuğuna dikkat çeken ADD International Group CEO’su Ghaleb Gheblawi, “İlgili tüm şirketleri bu önemli etkinlikte yer almaya ve Libya inşaat sektörü hakkında gerçek bir iç görüye sahip olmaya davet ederken katılımcıların kendilerini bölgedeki bir sonraki en büyük şantiye için konumlandırma şansını göz ardı etmeyeceklerine inanıyoruz” dedi.

2023'ün ilk 4 ayında Türkiye'nin Libya'ya yaptığı ihracatın 758 milyon dolara çıktığına dikkat çeken Akpınar, “Bu rakam, 2023 yılında 3 milyar dolarlık ihracat hedefinin aşılabileceğini gösteriyor” dedi. Akpınar, Libya’da yeniden inşa sürecinin başlayacağını hatırlatarak, “Zaten 9 milyar dolar değerindeki projeler devam ediyor. Libya devleti 50 milyar dolar değerindeki altyapı projelerine de başlamayı hedefliyor. Bu fırsatı Türkiye’nin yakından takip etmesini arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.