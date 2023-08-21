Konya havucunda hasat zamanı! Türkiye üretiminin yüzde 65'i burada!

Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 65'i Konya Ovasında yapılan üretim ile karşılanıyor.

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Kademeli olarak ekimi yapılan havuçların, 120 günlük bakım aşamasının ardından aşamalı olarak sökümü başladı. Bölgedeki üreticiler ise, pazar konusunda destek sağlanması halinde üretimin 1 milyon tona kadar çıkartabileceklerini söyledi.

Konya’nın merkez Meram ilçesine bağlı 6 bin nüfuslu Kaşınhanı Mahallesi'nde Türkiye’nin havuç ihtiyacının yaklaşık yüzde 65’i karşılanıyor. Yöredeki çiftçiler, ekimini yaptığı havuçların yaklaşık 120 gün boyunca bakımını yapıyor. Ağustos ayının ikinci haftasında başlayan havuç söküm işlemiyle yoğun bir çalışma temposu başlıyor. Tarladan makine yardımıyla sökümü yapılan havuçlar, kamyonlarla fabrikaya getirilerek yıkama havuzuna dökülüyor. Burada yaklaşık yarım saatlik bir işlemin ardından taşıma bantlarıyla tezgaha dökülen havuçlar, fabrikada bulunan yaklaşık 30 kişilik ekip tarafından seçilerek torbalanıyor. Tek tek seçilen havuçlar, paketlenerek satışa sunuluyor.

“Havucun aroması toprak, bölge ve iklim faktörlerin ortada buluşmasından kaynaklı”

Bölgede üretimi yapılan havucun aromasını ve lezzetini Konya Ovasının toprağından aldığını anlatan 30 yıldır çiftçilik yapan üretici Oğuzhan Özcan, “Havucun aromasında bir sıkıntı yok. Mevsim bahar itibarıyla yağışlı ve serin geçti. Havuç serin havaları sever. İlk birinci ve ikinci ekimlerde, aromalarda sıkıntı yok. Aşırı sıcaklıklardan dolayı, biraz havuçlarda üretimde çıkımda yanma gibi sıkıntılar oldu. İnşallah bundan sonra daha iyi olacağını umut ediyoruz. Bizim bu bölgedeki havucun aroması toprak, bölge, iklim ve özellikle bakım bu faktörlerin ortada buluşmasından kaynaklı bir lezzettir. Bizim Konya Ovasının iklimi de havucun aromasına çok elverişli” dedi.

“Pazar konusunda garanti verirse biz bu rakamları 1 milyon tona kadar çıkartabiliriz”

Üretim kapasitesinin arttırılması için pazar alanının genişletilmesinin gerektiğini belirten üretici Özcan, “İhracat bu sene biraz zayıf geçtiğimiz zamanlara göre umuyoruz ki açılması bir an önce olur. Bizim bu bölgede yaklaşık 400 bin ton havuç üretimi yapılıyor. Devlet bize Pazar konusunda garanti verirse biz bu rakamları 1 milyon tona kadar çıkartabiliriz. Arazimiz var, toprağımız bu lezzete elverişli. Garanti verilirse havuç üretiminde sıkıntı olmaz” şeklinde konuştu.

“Konya Ovasında üretimi yapılan havuçta rekolte beklentimiz yüksek”

Havuç hasadının rekoltesinde umutlu olduklarını belirten Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “Artık dünyaca ünlü Kaşınhanı havucunda hasat sezonu başladı. Her yıl bu dönemlerde bu bölgede hasatlar başlıyor. Yaklaşık olarak 50 bin dekarlık bir alanda 450 bin ton üretim kapasitesi var. Ciddi anlamda talep edilen hem rengi hem de aroması ve lezzet markası oldu. Bizim Konya Ovasında üretimi yapılan havuçta rekolte beklentimiz yüksek. Bu yıl bahar yağışlarımız iyi oldu. Ama arkasından hava sıcaklıkları da ciddi anlamda arttı. Şu dönemlerde havuçlarda herhangi bir sıkıntımız yok. Hasat yeni başladığı için rekolte için rakam vermek erken ama yüksek olacağını umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

“İç piyasada havuç talebi biraz zayıf”

Çiftçilerin ihracat beklentilerinin olduğuna değinen Burak Kırkgöz, “Kaşınhanı bölgesinde üretimi yapılan havuçlar, 6 ülkeye ihracatı yapılıyor. Havucun yeni çıktığı bu dönemlerde, ihracat tam anlamıyla gerçekleşmiyor. Bu dönemden sonraki aylarda havucun yoğun olarak çıktığı dönemlerde başlayacak gibi duruyor. İhracatın başlamasıyla fiyatlarda biraz daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. İç piyasada havuç talebi biraz zayıf çünkü bizim ülkemizde havuç tüketimi 9 veya 10’uncu aydan sonra yoğun şeklide başlıyor. O dönemlerde de havucun en çok çıktığı en yoğun olduğu dönemler oluyor. İnşallah bu süreçten sonra da ihracatımızda artarak devam eder” diye konuştu.