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Yozgat'ta 12 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralananlar yaşadıklarını anlattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yozgat'ta 12 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralananlar yaşadıklarını anlattı

YOZGAT'ta yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı kazada yaralananlar olay anını anlattı.

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Kazada yaralanan yolculardan Muhittin Ateş, hastanedeki tedavisinin ardından olay yerine geldi.

Burada AA muhabirine açıklamada bulunan Ateş, "Gece 12 gibi uyuyordum, çığlık seslerine uyandım. Arabanın bariyerlere vurduğunu, son olarak aşağı uçtuğumuzu gördüm. O anı hatırlamıyorum. Yuvarlanıyorduk zaten. Uyandığımda kendimde bir şey olmadığını gördüm. Yaralılara yardım ettim." dedi.

"Gözümü açtığımda mahşer yeri gibiydi, feryatlar..."

Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyen Ateş, "Uyandığımda şarampole düştüğümüzü gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda mahşer yeri gibiydi, feryatlar... Sivas merkezde oturuyorum. Sivas otogardan 21.30 arabasına binmiştik." diye konuştu.

Sorgun Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilen Cihat Çalışkan da yolcu otobüsüne Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinden bindiğini söyledi.

"Savrulmayla yanımdaki kişi araçtan düştü"

Kaza anında yaşadıklarını anlatan Çalışkan, "Otobüs bir sağ bir sol şeklinde ikinci bariyerden uçuruma doğru ağaçlara çarptı. Savrulmayla yanımdaki kişi araçtan düştü. O savurmanın etkisiyle beni yere attı. Yanımda genç bir çocuk vardı. Ondan sonra başka kimseyi görmedim. Ben uyuyordum, bağırma sesine uyandım." ifadelerini kullandı.

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Yozgat'ta katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü şarampole uçtu 12 kişi öldü 19 yaralı
Foto Galeri Yozgat'ta katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü şarampole uçtu 12 kişi öldü 19 yaralı Galeriye Gözat
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