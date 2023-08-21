Yozgat'ta katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü şarampole uçtu 12 kişi öldü 19 yaralı
YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde kontrolden çıkan Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü karşı şeride geçerek 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu, 12 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı. Sivas'tan İstanbul'a seyreden Kamil Koç Turizm'e ait sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan 11 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yozgat ve Sorgun ilçesindeki hastanelere kaldırılan 19 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, yolcu otobüsünde 31 kişi bulunuyordu. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kazayla ilgili şunları kaydetti:
"İlk verilen bilgilere göre, Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan bir firmaya ait otobüsümüz geldiği istikametten yolun karşı şeridine geçerek şarampole yuvarlanmış. Yine dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz. Peşi sıra yapılan incelemelerde durum netleşecektir."