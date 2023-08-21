Altında neler oluyor! Ekrandaki fiyatla kuyumcudaki fiyat arsında 50 TL fark var! İslam Memiş yeni rekor için tarih verdi

Altın fiyatları haftaya kafası karışık başladı, yükselişe geçti. Gram altın ekrandaki rakamlara göre 1650 liranın altında görünürken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Ekranlarda 1650'ler var ama bunların hiçbir geçerliliği yok. Gram altın 1700 altına sarkmadı bu hafta" deyip atında yeni rekorlar için tarih verdi.

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Altın fiyatları yurt içinde yeni haftaya kafası karışık başladı. Gram altın 1650 liranın altına indi. Çeyrek altın 2696 lira seviyesinden fiyatlanıyor. Çeyrek, cuma gününü 2696 liradan tamamlamıştı. Yarım altın ise 5389 liradan satılıyor. Önceki kapanışı 10752 liradan satılıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Gram altınla ilgili uyarım var" deyip şu uyarıları yaptı:

Ekrandaki fiyattan 50 lira fazla, alışın!

- Gram altında hikaye bambaşka. Ucuz bir altın yok. Altın yatırımcısı internet fiyatı ile serbest piyasalar arasında 50 lira farka alışmalı.

- Gram altında 1700 altını beklemiyorum. 1710 lira fiziki tarafta gram altın. Ekranlarda 1650'ler var ama bunların hiçbir geçerliliği yok. Gram altın 1700 altına sarkmadı bu hafta.

Burası dip, hızlı ataklar gelecek

- Ons altın, ons gümüş, gram altın, gram gümüş tarafında önemli bir uyarım var. Buralar dip seviyeler, hızlı ataklar görebiliriz. Alım için fırsat kollayanlar o yüzden buraları iyi değerlendirmeli.

Eylül ortası, Ekim gibi ciddi türbülans var

- Eylül ortası olabilir, Ekim olabilir, ciddi türbülans güçlendi. Beklentim pozitif, ekim itibarıyla 1820, 1820, 1880 hatta dolarda agresif yükseliş olursa 2000 TL'ye yelken açan bir gram altın olabilir.