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Şekere bir zam daha geldi! Son 4 ayda şekerin 11 kez fiyatı arttı

Şekere bir zam daha geldi! Son 4 ayda şekerin 11 kez fiyatı arttı

Şekere peş peşe zam gelmeye devam ediyor. Türkşeker, Mayıs ayı başından buyana kademeli olarak yüzde 30 zam yaptığı şekere yeniden iki zam daha yapacak. Zamlı fiyat 1 Eylül'de geçerli olacak.

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Gıda fiyatlarında sık sık gerçekleşen artışlar, şeker fiyatlarına da yansıdı. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) tarafından şekere yapılan zamlar hız kesmeden devam ediyor. Türkşeker'in yapılan zamları resmen duyurmaması ise dikkat çekti.

Bloomberg'ten İrfan Donat'ın haberine göre mayıs ayından bu yana şekere 9 kez zam yapan Türkşeker, KDV hariç kilogramı 24 TL olan toptan şeker satış fiyatına yüzde 4.2 oranında yeni bir zam daha yaparak fiyatı 25 TL'ye yükseltti.

Kampanya dahilinde indirimli şeker satışlarının 31 Ağustos 2023'te sona ereceğini duyuran Türkşeker, yüzde 4.2 zamlı şekilde müşterilerinden ara sipariş ile talep toplamaya başladı. Ancak talebin ne kadarının karşılanacağı bilinmiyor.

Son 4 ayda şekere 11 kez zam geldi

Türkşeker'in duyurusuna göre, indirimin 31 Ağustos'ta sona ermesinin ardından 1 Eylül itibariyle toptan şekerin kilogram fiyatı indirimsiz olarak KDV hariç 27 TL'den satılacağı anlaşılıyor. Bu da aslında 10 gün içerisinde şekere yüzde 8 oranında yeni bir zammın yapılacağı anlamına geliyor. Böylece, son 4 ayda şekere 11 kez zam yapılmış oluyor.

Bir başka deyişle, 8 Mayıs'ta 18.5 TL bandındaki şekerin fiyatını Eylül başında 27 TL'ye çıkartacak olan Türkşeker, şekere son 4 ayda yaklaşık yüzde 46 zam yapmış oluyor.

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