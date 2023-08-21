Tarihi doğal gaz anlaşması için imzalar atıldı! Türkiye için ilk olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine ilk kez doğal gaz ihracatı gerçekleştirdiğini duyurdu. BOTAŞ ve Macaristan MVM şirketi arasında imzalanan anlaşmaya dair fotoğrafları paylaşan Bakan Bayraktar, "Türkiye, Avrupa'nın arz güvenliğine katkı yapmaya devam ediyor." dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, BOTAŞ ve Macaristan MVM şirketi arasında doğal gaz anlaşması imzalandığını açıkladı.

Türkiye tarihinde bir ilk

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin ilk kez sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştirdiğini belirtti.

"Türkiye Avrupa'nın arz güvenliğine katkı yapmaya devam ediyor"

Bakan Bayraktar, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün BOTAŞ ve Macar MVM şirketi arasında imzalanan doğal gaz anlaşmasıyla ilk kez sınır komşumuz olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştireceğiz. Türkiye Avrupa'nın arz güvenliğine katkı yapmaya devam ediyor."