MHP'li Semih Yalçın'dan İYİ Partili Tolga Akalın'a 'üçüncü yol' yanıtı

MHP Genel Sekreteri Semih Yalçın, kendilerine 'üçüncü yol kurma' çağrısı yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın'a verdiği yanıtta, "Türk milliyetçiliği davasının 54 yıllık alemdarı ve bu davaya gönül verenlerin yuvası olan MHP’yi yok sayarak -milliyetçilik üzerinden- 3. bir siyasi yol inşa etmeye çabalamak, deniz üzerinde yürümekten farksızdır" dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin kongre sürecine ilişkin yazılı açıklamasında, güncel siyasi tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Son seçimlere bakıldığında, "açıktan bölücülük yapanlar hariç", bütün siyasi partilerin eğilimini "Türk milliyetçiliği ülküsünün belirlediğini" anlatan Yalçın, milliyetçiliğin yalnız Türkiye'de değil, dünyada da giderek yükselen değer haline geldiğini, uluslararası ilişkiler bağlamındaki bölgesel ve küresel hamlelere de milliyetçiliğin yön verdiğini aktardı.

Milliyetçiliğin, politik gündemin belirleyici ve sürükleyici unsuru olarak öne çıktığını vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Türkiye’de öteden beri politik gündemin belirleyici ve sürükleyici unsuru olarak öne çıkan milliyetçilik, şu sıralarda, içine düştükleri siyaset çıkmazında bocalayan kimi çevrelerce üçüncü yol olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. Şapkadan tavşan çıkarmaya benzeyen bu beyhude gayretlerin arkasında, Türk milliyetçiliği davasının tartışmasız yegane temsilcisi mevkisindeki MHP'nin siyasetteki itibar, ağırlık ve etkisini görmezden gelen ümitsiz ve kör bir inadın varlığı saklanmaktadır. Türk milliyetçiliği davasının 54 yıllık alemdarı ve bu davaya gönül verenlerin yuvası olan MHP'yi yok sayarak, milliyetçilik üzerinden üçüncü bir siyasi yol inşa etmeye çabalamak, deniz üzerinde yürümekten farksızdır.

İçinde MHP'nin yer almadığı bir siyasi eksende Türk milliyetçiliği davası gütmek, kurusıkı tabancayla hedefe ateş etmeye benzeyecektir. Üstelik Türk milliyetçiliği ülküsü, Cumhuriyet'in kuruluşundan beri Türkiye'de siyasetin temel eksenidir. Bu itibarla da milliyetçilik, ülkemizin birlik ve bütünlüğü, milletimizin bekası uğrunda siyaset edenler için üçüncü değil, başından beri birinci yoldur. Bu gerçeklerin ışığında MHP, Türk milliyetçiliği davasının dominant aktörü olarak milletimize hizmet yolunda siyasi mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir."

- "442 ilçede kongreler tamamlandı"

Yalçın, MHP'nin "Türkiye Yüzyılı" ve Türk dünyası çağının bütün yönleriyle gerçekleşmesi hedefine olanca gücüyle katkıda bulunmaya da çabaladığının altını çizdi.

Bu bağlamda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin, millete yerelde hizmetin, metropol kentlerden taşraya kadar bütün vatan sathına yayılması açısından önemli bir siyasi ortamın tesisine vesile olacağını belirten Yalçın, partisinin yerel seçimlere hazırlık sürecini Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla "2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu" temasıyla resmen başlattığını hatırlattı.

Yalçın, ilçe ve il kongrelerinin 9 Ağustos'ta başlatıldığına işaret ederek, 20 Ağustos itibarıyla 442 ilçede kongrelerin tamamlandığını, ilçe kongrelerini tamamlayan il sayısının 23 olduğunu anlattı.

MHP kongrelerinin, yerel seçimlere "Türkiye ve Türk dünyası yüzyılı" gerçeğine yaraşır coşku ve heyecanla girmek açısından "itici güç" olduğuna dikkati çeken Yalçın, milletin, "partilerine TBMM’de bedavadan koltuk kazandıran siyaset vurguncularının" demokrasiye verdiği zararları telafi için harekete geçtiğini, cumhurbaşkanlığı ve genel seçimde attığı bilinçli adımlarını yerel seçimde de tekrarlayacağına şüphe kalmadığını kaydetti.

Yalçın, "Başta İstanbul ve Ankara gibi metropol kentlerimiz olmak üzere bazı il ve ilçelerimizin kaderlerini geçici olarak CHP ile yancılarına teslim eden ve büyük bir pişmanlık yaşayan milletimiz, yeniden doğru tercihe yönelecektir." değerlendirmesini yaptı.

- "Politik sükseye zaman ayırdılar"

Muhalefet partilerince yönetilen il ve ilçelerin altyapısızlığa, yatırımsızlığa ve doğal afetlere karşı çaresizliğe mahkum edildiğini aktaran Yalçın, "Bilhassa İstanbul ve Ankara Belediye Başkanları görevlerini yerine getirmek ve hizmet sunmakla mükellef oldukları illeri bırakıp seçim ve propaganda gezileriyle politik sükseye zaman ayırmışlardır." ifadelerini kullandı.

Yalçın, iki büyük metropol kentte çözüm bekleyen birikmiş sorunlardan çok "CHP'nin yönetim kavgalarına ve bu partiye baş olma entrikalarına odaklanıldığını" anlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artık ayan beyan ortaya çıkmıştır ki CHP'nin ve muhalefetteki öteki partilerin belediyeler vasıtasıyla halka hizmet etmek gibi bir gayeleri yoktur. Bunların ana amacı, belediyenin imkanlarını istismar ederek kadrolaşmak, halkın kaynaklarını partilerine ve yandaşlarına kanalize ederek semirmektir. Milletimiz; belediyelerde halka hizmet yerine ideolojik kavgaları, kadrolaşmayı, zenginleşmeyi, semirmeyi, şov ve göz boyama yollarını seçenlere 31 Mart 2024'te yeniden aynı şansı tanımayacaktır."

- Büyük Kurultay tarihi, kongre süreci tamamlanınca ilan edilecek

Milletin, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde partisine büyük teveccüh göstereceğine inançlarının tam olduğunu kaydeden Yalçın, "MHP'nin yaklaşık 54 yıldır verdiği kararlı siyasi mücadelenin semerelerinin alındığı hem devlet ve siyaset hayatımızda tezahür eden yerleşik reflekslerden hem de sosyolojik verilerden anlaşılmaktadır. Bu yüksek idealin maşeri vicdana sinmesini ve yönetim anlayışına yön vermesini sağlayan MHP, yerel seçimlerde de yine beklenenin üzerinde bir performans gösterecektir. Partimiz, 31 Mart 2019’da kaybedilen belediyeler dahil olmak üzere birçok il ve ilçede seçimi kazanacaktır." ifadelerine yer verdi.

Semih Yalçın, MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nın yapılacağı tarihin de kongre sürecinin tamamlanmasının ardından ilan edileceğini bildirdi.