BIST 7.614
DOLAR 27,16
EURO 29,63
ALTIN 1.649,91
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 14 emniyet müdürü daha görevlerine iade edildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 14 emniyet müdürü daha görevlerine iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yargı kararlarının uygulanması yönündeki talimatı yürürlüğe konuldu. Buna göre, 14 birinci sınıf emniyet müdürü daha görevlerine iade edildi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın göreve gelmesiyle beraber yargı kararlarının uygulanması yönündeki talimatı gereği, 14 birinci sınıf emniyet müdürü daha görevlerine iade edildi.

Strateji, Özel Güvenlik Denetleme ve Teftiş Kurulu başkanlıklarında göreve başlayan 14 birinci sınıf emniyet müdürünün isimleri şöyle sıralandı.

Buna göre yapılan açıklamada Ümit Otman, Nurbay Sancak, Uğur Gül, Bilsay Çetin, Gürkan Ateşli, Mustafa Akdağ ve Dindar İlhan’ın iade biriminin Özel Güvenlik ve Denetleme Başkanlığı olduğu belirtildi. Metin Şenol, Necmeddin Pek, Celalettin Martin, Hanifi Sambur ve Hüdayi Sayın’ın iade birimi de Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Murat Çetiner ve Haydar Karsavuranoğlu’nun iade birimi de Teftiş Kurulu Başkanlığı oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Şekere bir zam daha geldi! Son 4 ayda şekerin 11 kez fiyatı arttı
Şekere bir zam daha geldi! Son 4 ayda şekerin 11 kez fiyatı arttı
MSB son dakika duyurdu! Teröristler etkisiz hale getirildi
MSB son dakika duyurdu! Teröristler etkisiz hale getirildi
Kadıköy Belediyesi işçileri bu pankartı açıp iş bıraktı! 'Kızma bize başkan, çok yoksuluz'
Kadıköy Belediyesi işçileri bu pankartı açıp iş bıraktı! 'Kızma bize başkan, çok yoksuluz'
Altında neler oluyor! Ekrandaki fiyatla kuyumcudaki fiyat arsında 50 TL fark var! İslam Memiş yeni rekor için tarih verdi
Altında neler oluyor! Ekrandaki fiyatla kuyumcudaki fiyat arsında 50 TL fark var! İslam Memiş yeni rekor için tarih verdi
Türkiye'nin temmuz ayı yaş meyve sebze ihracatı 197,1 milyon dolar!
Türkiye'nin temmuz ayı yaş meyve sebze ihracatı 197,1 milyon dolar!
Fenerbahçe kaleci transferinde mutlu sona ulaştı! Altay Bayındır'ın yerine Livakovic... Geliş tarihi bile belli
Fenerbahçe kaleci transferinde mutlu sona ulaştı! Altay Bayındır'ın yerine Livakovic... Geliş tarihi bile belli
Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarına dikkat!
Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarına dikkat!
AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde deprem İzmir'de de hissedildi!
AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde deprem İzmir'de de hissedildi!
Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyeleri belirlendi
Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyeleri belirlendi
Atatürk Üniversitesi bu yılki kontenjanlarını doldurdu
Atatürk Üniversitesi bu yılki kontenjanlarını doldurdu
Yemek siparişi verdi, bankadan gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı
Yemek siparişi verdi, bankadan gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı
İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden 6 milyar 353 milyon dolarlık ihracat!
İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden 6 milyar 353 milyon dolarlık ihracat!