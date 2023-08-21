Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maşlarına zam talebiyle ilgili önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerin emekli maaşlarına artış talebiyle ilgili "Memurlarımıza zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız."dedi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri umutlandıran açıklama geldi. Macaristan dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, "Memurlarımıza zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." dedi.

"Ekonomik zorlukları göz ardı etmiyoruz, dillendirilen serzenişlerini de çok yakından takip ediyoruz" sözleri hatırlatılıp, "Bu serzenişler başlığı altında size hangi kanallardan ne tür serzenişler geliyor?" diye sorulan Erdoğan şöyle konuştu:

Memurlara zam gelirken, emeklilerimize...

"Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil."

Emeklilerimizi de memnun edeceğiz

Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız. Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyorum. Resmi programımızın izin verdiği ölçüde şehirlerimizde ev ziyaretleri gerçekleştiriyorum. Partimizin yetkili organları da vatandaşlarımızın nabzını tutuyor. Biz seçimden seçime vatandaşın ayağına gidenlerden hiç olmadık. Partideki yönetici arkadaşlarımız her zaman için vatandaşlarımızla bir arada. Yaşanılan ekonomik sıkıntıların, zorlukların farkındayız."

Enflasyonu tek haneye bu kadrolar düşürecek

"Görüştüğüm vatandaşlarımızdan yaşadıkları sorunları, sıkıntıları dinliyorum. Hayata geçirdiğimiz tedbirleri anlattıkça, gelecek günlerin daha güzel olacağına olan inançları artıyor. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, ekonomi kadrolarımız işinin ehli. Türkiye’de enflasyonu tek haneye düşüren bir iktidar olarak, enflasyonu yine tek haneye AK Parti kadrolarının düşüreceğine inansınlar."