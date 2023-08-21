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Zelenskiy istediğini geç de olsa alıyor Danimarka'ya gidip teşekkür etti

Zelenskiy istediğini geç de olsa alıyor Danimarka'ya gidip teşekkür etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Danimarka ve Hollanda'nın Kiev'e ABD yapımı F-16 savaş uçaklarının teslimi taahhüdünün ardından, Danimarkalı milletvekillerine ülkesinin "Rusya'nın işgaline karşı direnişine" yardım ettikleri için teşekkür etti.

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Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada Zelenskiy, "Ukrayna galip gelmezse Rusya'nın tüm komşuları tehdit altındadır." dedi.

Ukrayna'yı, Batı'nın özgürlük ve demokrasi değerlerini “tiranlığa” karşı savunan ülke olarak tasvir eden Zelenskiy, Rusya'nın çok daha büyük olan askeri gücünü ülkeden savuşturmak için Kiev’in gerekli şekilde silahlandırılması gerektiğini söyledi.

Danimarka, 4 ila 6 ay süre olan Ukraynalı pilotların eğitiminin tamamlanmasıyla yıl sonuna doğru 19 adet F-16’yı Ukrayna’ya teslim etme sözü vermişti.

Zelenskiy, dün Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda ve Danimarka’dan toplam 61 adet F-16’yı teslim alacaklarını söylemişti.

ABD'nin F-16 savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etmesi için Hollanda ve Danimarka'ya yeşil ışık yakmasının ardından Zelenskiy, dün Hollanda’yı ziyaret etmiş bugün de Danimarka’ya geçmişti.

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