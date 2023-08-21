Kahramanmaraş bir kez daha sallandı! AFAD duyurdu

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık bölgesinde 3,2 büyülüğünde deprem meydana geldi.Abone ol
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık bölgesinde 3,2 büyülüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.
6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi artçı sarsıntılarla felaketi yaşamaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre, bugün saat 12.33 sıralarında 3,2 büyülüğünde deprem meydana geldi.
Derinliği 5 kilometreyi bulan deprem çevredeki vatandaşları korkuttu.