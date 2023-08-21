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Kahramanmaraş bir kez daha sallandı! AFAD duyurdu

Kahramanmaraş bir kez daha sallandı! AFAD duyurdu

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık bölgesinde 3,2 büyülüğünde deprem meydana geldi.

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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık bölgesinde 3,2 büyülüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.

6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi artçı sarsıntılarla felaketi yaşamaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre, bugün saat 12.33 sıralarında 3,2 büyülüğünde deprem meydana geldi.

Derinliği 5 kilometreyi bulan deprem çevredeki vatandaşları korkuttu.

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