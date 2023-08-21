TAYK - Eker Olympos Regatta yelken yarışında zafer Fenerbahçe'nin!

11. TAYK - Eker Olympos Regatta yelken yarışında 'Büyük' kupayı, Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1 takımı kazandı.

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Türkiye'de yelken sporunun simgelerinden biri haline gelen TAYK-Eker Olympos Regatta sona erdi. 18-20 Ağustos tarihleri arasında Moda-Trilye-Moda etaplarında yapılan yarışın birincisi, 9 puanla Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1 takımı oldu.

Yelken severler tarafından merakla beklenen ve sezona büyük bir heyecan katan TAYK-Eker Olympos Regatta; bu yıl da dalgalara, rüzgâra, beklenmedik hava şartlarına meydan okuyan yat yarışçılarını yine Tirilye’de buluşturdu. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde düzenlenen organizasyona 25 tekne ve 200’ün üzerinde yelkenci katılım gösterdi.

11. yılına özel bir ilk gerçekleşti

11. TAYK-Eker Olympos Regatta’nın, Tirilye’den Moda’ya doğru düzenlenen üçüncü ve son etabında bir “ilk” gerçekleşti. 11. Yılında ilk defa denizden verilen start, rüzgâr üstü off-set şamandırası kullanılarak 80 dereceden gelen rüzgârla orsa seyrinde verildi. Görsel zevki yüksek bu start, kıyıda yarışı izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Hafızalardan silinmeyecek harika görüntülerle gerçekleşti

11. TAYK - Eker Olympos Regatta yelken yarışı, görülmeye değer performanslar ve hafızalardan silinmeyecek harika görüntülerle gerçekleşti. Deniz sporlarının kendine özgü heyecanının sonuna kadar hissedildiği yarış, Marmara Denizi'ni bir uçtan diğer uca doğru geçen yelkenlilerle büyüledi. 11. TAYK - Eker Olympos Regatta yelken yarışında kupanın sahibi ise Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1 takımı oldu.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1 takımın 9 puanla genel klasman birincisi olduğu yarışta kategori liderleri ise şöyle sıralandı:

IRC0 Sınıf: ENKA Cheese IV, IRC1 Sınıf: Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1, IRC2 Sınıf: ETİ Alize M ve IRC3 Sınıf: Gemicioğlu Yelken Takımı Bled2

TAYK - Eker Olympos Regatta 2023 sonucunda, sınıflara göre teknelerin dereceleri ise şu şekilde sıralandı;

IRC0 Sınıf: ENKA Cheese IV, Orient Express 6, Borusan Racing Çılgın Sigma 2, Mesa Holding Shak Shuka 3 ve Eker Süzme. IRC1 Sınıf: Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1, AKPA Chemicals 2, Logo, MSİ Sailing Team AG Anything Goes, Columbia Alize 1070, AKKİM Hedef Yelken 40, Borusan Racing Evolution ve CMC Holding - Pinokyo 1. IRC2 Sınıf: ETİ Alize M, Coca Cola İçecek - Das Carina, Eker Efsane Sailing Team - Das Dojo, Tüpraş - Fenerbahçe 5, Burganbank Extrem ve Latro Sailing AG Matrix. IRC3 Sınıf: Gemicioğlu Yelken Takımı Bled2, NTS Danışmanlık Falcon, Organik Kimya Electron, Yapı Kredi Fenerbahçe 3, ESC Sailing - Lithosan Yelken Takımı Alchera ve Turkcell Alize.

11. TAYK - Eker Olympos Regatta yarışında dereceye giren takımlara ödülleri, 23 Ağustos Çarşamba akşamı Moda Deniz Kulübü’nde düzenlenecek törenle verilecek.