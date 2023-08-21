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Küçük kızı kurtardı ama kendisi öldü! Şimdi 3 çocuk yetim...

Küçük kızı kurtardı ama kendisi öldü! Şimdi 3 çocuk yetim...

SAKARYA'da yaşayan ve denize girmek için gittiği Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde suda boğulma tehlikesi geçiren küçük kızı kurtaran 38 yaşındaki Maşallah Akhan hayatını kaybetti.

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Olay, dün Kandıra ilçesi Cebeci sahilinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Geyve Karaçam’da yaşayan 38 yaşındaki Maşallah Akhan, Cebeci sahiline gitti. Burada 10 yaşlarındaki bir kız çocuğunun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Akhan, suya atladı.

Küçük kızı kurtaran Maşallah Akhan, sudan çıkamadı. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları tarafından denizden çıkarıldıktan sonra Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan Akhan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 çocuk babasıymış

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Maşallah Akhan, Geyve Karaçam Mahallesi Kestanelik Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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