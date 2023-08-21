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Kastamonu Üniversitesi’nin öğrenci doluluk oranı yüzde 99,62 oldu

Kastamonu Üniversitesi’nin öğrenci doluluk oranı yüzde 99,62 oldu

Kastamonu Üniversitesi programları, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre 99,62 doluluk oranına ulaştı.

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2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, Kastamonu Üniversitesi'nin lisans doluluk oranı yüzde 99,25, ön lisans doluluk oranı ise yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, “2023 Yükseköğretim yerleştirme sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kastamonu Üniversitesi ailesine yeni katılan öğrencilerimize Kastamonu’ya hoş geldiniz diyor, eğitim-öğretim hayatlarının başarılar getirmesini diliyorum” dedi.

Kastamonu Üniversitesi'ni her yıl daha ileriye taşıma hedeflerinin ve buna yönelik çalışmaların altını çizen Rektör Topal, “Standardı her geçen gün yükselen akademik programları, alanında en iyi olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren araştırma merkezleri, uzman akademik kadrosuyla Kastamonu Üniversitesi, yayımlanan verilerle birlikte Ülkemizde en çok tercih edilen Üniversitelerimizden biri oldu. Geçmiş yıllara göre her yıl yükselen tercih oranları, yeni açılan programlarımız ve bölümlerimize olan yoğun ilgi görüldüğü üzere bu yılda devam etmektedir. Üniversite yönetimi olarak bizler de öğrencilerimizin ilmi, sportif ve kültürel gelişimini her alanda desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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